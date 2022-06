Cid Moreira faz composteira doméstica e mostra resultado: Mantemos uma pequena horta

21/06/2022 | 15:10



Todo sustentável! Nesta terça-feira, dia 21, Cid Moreira usou as redes sociais para mostrar que ele e a esposa, Fátima Sampaio, estão dando o destino correto aos resíduos orgânicos da cozinha através da composteira doméstica. De forma simples e barata, o jornalista mostrou que criou uma horta no quintal de casa que abastece a família com alimentos orgânicos.

- Oi, pessoa! Bom dia! Estou aqui tomando meu solzinho e apreciando o que a Fátima fez aqui, colocou um monte de plantinhas e ervas. Na verdade é isso aqui, estou fazendo compostagem em casa. Pego todo o lixo orgânico, cascas, ovos, restos de fritas e verduras, coloco em caixas para fazermos o nosso adubo, começou.

- Já tem um mês essa primeira, e aqui embaixo sai o chorume. Até chás a gente tem, pé de mamão, alho poró, gengibre, menta, tem até arruda, orégano, pimenta. Olha que linda que está aqui! Temos jiló, até com jiló aqui. Temos alface, cebolinha, couve. É pequenininha a horta. É uma forma de reciclagem muito legal, finalizou.