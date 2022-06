Raphael Sander está confirmadíssimo na segunda temporada da Ilha Record

21/06/2022 | 14:11



Prepara as nadadeiras que os ilhados estão chegando! A segunda temporada da Ilha Record está prestes a estrear com o novo comando da atriz e apresentadora Mariana Rios e novidade é o que não falta. Um dos grandes nomes especulados, e agora oficialmente confirmado, é do ator e modelo Raphael Sander, novato em realities shows.

Estou com expectativas enormes para o programa, as provas vão ser incríveis, os desafios, e as novas amizades, vai ser muito legal essa experiência!, contou Raphael no comunicado enviado à imprensa.

Sua estreia na TV foi em 2015, na novela Verdades Secretas. Na trama, ele interpretou o personagem Leo, um jovem que buscava alçar seus objetivos no mundo da moda a todo custo. Mais tarde, Sander atuou em novelas bíblicas da mesma emissora do reality, como Apocalipse e Jesus.

A estreia da Ilha Record está prevista para acontecer em 18 de julho e terá exibição de segunda a sábado.