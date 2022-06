Ex-mulher de Jesus Luz revela que ele e Aline Campos já estão morando juntos

21/06/2022 | 14:11



Senta que lá vem história. Depois de Jesus Luz e Aline Campos revelarem que estão se conhecendo melhor, a influenciadora Carol Ramiro resolveu falar seu ponto de vista. A ex-mulher do DJ contou à coluna de Fabia Oliveira sobre o relacionamento de Jesus Luz com Aline, comentando sobre a sua relação com a modelo - que agora é considerada ex-amiga -, e revelando que os dois já estão até morando juntos:

- O que eu posso falar é que nós tínhamos uma relação amigável, inclusive, dias antes da gente terminar, ela estava com a gente. Fizemos um passeio de barco com amigos e ela estava presente como amiga. Depois disso, estava dentro da minha casa comendo pizza com a gente, brincando com a minha filha, e hoje eles estão aí, como disseram, se conhecendo. Na verdade eles já se conhecem e estão morando juntos, inclusive, porque ele está morando na casa dela. O que me espanta não é nem o tempo, porque nos separamos e cada um segue sua vida e entra em novos relacionamentos. O que realmente me espantou foi o fato de ser uma pessoa amiga, que estava ali próxima e que, inclusive, me deu conselhos dias depois de eu ter separado.

Carol contou que já passou por muita coisa durante o relacionamento, que o principal é pensar em sua filha e em seu bem-estar:

- Já passei por tanta coisa ao longo desses sete anos, já perdoei tanta coisa, já passei por cima de tanta coisa priorizando um bem-estar para a minha filha crescer em um ambiente saudável, então saber se foi antes ou depois da separação, isso não tem interferência alguma na minha vida.

Durante o bate-papo, a criadora de conteúdo comentou sobre ter deixado de seguir Aline, mas continuar seguindo o ex-marido mesmo com ele tendo dado unfollow nela:

- Eu parei de seguir ela porque acreditava que a gente tinha uma relação amigável e não temos. Ele eu não parei de seguir porque ele é o pai da minha filha. Eu acho até infantilidade isso [o unfollow do ex], porque vínculo de homem e mulher podem ser desfeitos, como foi o nosso? Vidas vão seguir, a minha, a dele, isso é normal. Mas ele é o pai da minha filha e eu tenho muito esclarecimento quanto a isso. Priorizo muito a questão da família, dou muito valor pra isso e quero muito que ele e a Malena tenham uma relação muito boa. E no que eu puder colaborar com essa boa relação entre eles, eu vou fazer sempre.

O DJ se posicionou em seu story dizendo que achar injusto os boatos de seu relacionamento com a modelo ter começado antes de seu divórcio com Carol, e comentou sobre Aline frequentar a casa dos dois enquanto ainda estavam juntos:

- Sempre a chamei para estar com a gente, mas nunca foi amiga da Carol. Sempre houve respeito. E ela nunca flertou comigo, nunca passou de qualquer tipo de limite, de qualquer situação que pudesse afetar o meu casamento com a Carol.

Aline Campos também respondeu à coluna Fabia Oliveira dizendo que ela e o modelo são amigos há muito tempo e sempre respeitaram seus relacionamentos.