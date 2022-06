Robert Pattinson é eleito o homem mais bonito do mundo de acordo com a ciência

21/06/2022 | 14:10



Olha ele! Dono dos corações de uma legião de fãs ao redor do globo, Robert Pattinson foi eleito o homem mais bonito do mundo de acordo com a ciência. Um algoritmo que classifica diferentes características faciais analisou os homens de Hollywood, incluindo Ryan Gosling, Idris Elba, Brad Pitt e Henry Cavill. No entanto, o ator de The Batman deixou os concorrentes para trás ao obter o impressionante valor de 92,15 por cento de perfeição. Logo em seguida, está Henry Cavil, com 91,64 por cento.

O artista, que fez sucesso com a saga Crepúsculo, já havia conquistado o título em 2020 e agora retorna para receber novamente a coroa. O parâmetro usado para a análise é chamado Proporção Áurea da Beleza Phi, um conceito matemático de origem grego que teria sido usado por Leonardo Da Vinci durante a época do Renascimento europeu em sua famosa obra, O Homem Vitruviano.

Em entrevista ao veículo LadBible, o Dr. Julian De Silva, do Centro de Cirurgia Cosmética Facial, comentou o resultado de Pattinson:

- Robert Pattinson foi o vencedor claro quando todos os elementos do rosto foram medidos para a perfeição física. Essas novas técnicas de mapeamento por computador nos permitem resolver alguns dos mistérios do que torna alguém fisicamente bonito e a tecnologia é útil no planejamento da cirurgia dos pacientes.

Ele ainda explicou que Robert estava entre os cinco primeiros em quase todas as categorias porque ele tem características clássicas e uma mandíbula maravilhosamente esculpida. O único traço que abaixou a pontuação de Pattinson teriam sido seus lábios, que Julian descreveu como um pouco finos e planos.