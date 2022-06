Táxi, entrada lateral e sala reservada... Confira os truques que Gerard Piqué teria usado para não ser descoberto por Shakira

21/06/2022 | 14:10



Espertinho! Parece que Gerard Piqué teria alguns truques para não ter as suas saídas clandestinas descobertas pelos paparazzi e, principalmente, por Shakira, sua ex-mulher e mãe dos seus filhos. As informações são do programa Socialite.

Segundo a atração, Piqué tinha um lugar favorito, um bar chamado La Traviesa, onde, de acordo com o programa, sua amante trabalharia. Mas como a sua presença era sempre notada, o jogador costumava chegar de táxi, e nunca usava um dos seus carros. Ele também optava por entrar pela porta lateral, situada em uma rua bem tranquila.

E não para por aí! No interior do local, Piqué tinha uma sala reservada, rodeada de cortinas vermelhas, à qual só definia quem entrava e quem não entrava. Além claro de uma regra inviolável: sem telefones celulares.

Vale pontuar que todo o plano do jogador foi revelado depois que Shakira contratou um detetive particular. O ex-casal ficou junto por doze anos.

Ainda, durante o programa, fotógrafos falaram sobre a reputação de Piqué em Barcelona:

Sobre as festas do Piqué, vejamosÂ? acompanho-o há 12 anos, e ele é muito conhecido em Barcelona, â??â??as festas que organizaÂ? seu parceiro Riqui Puig, confessou.

E, continuou:

Ele gasta quantias indecentes em boates e restaurantes até altas horas da madrugada. Varia de dia para dia, mas pelo que me disseram, gastar pelo menos dois mil euros por dia a partir de dois mil euros, mas é claro que esses valores para Gerard Piqué são ridículos, emendou.