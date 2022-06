Netflix e produtora se pronunciam sobre mortes em bastidores de série

21/06/2022 | 13:53



Na última semana, um acidente nos bastidores da série The Chosen One provocou a morte dos atores Juan Francisco González Aguilar e Raymundo Garduño Cruz e deixou seis pessoas feridas.

O caso ocorreu no México e os integrantes da equipe estavam em uma van a caminho do aeroporto. Ao Deadline, a Netflix e a produtora Redrum se pronunciaram sobre o ocorrido.

"Estamos profundamente entristecidos pelo trágico acidente que tirou a vida de Ray Garduño e Juan Francisco González. Nossos pensamentos estão com seus entes queridos e com os feridos durante este infeliz acidente", disse o serviço de streaming em nota.

"Todos nós da produção de O Escolhido estamos chocados com o trágico acidente ocorrido na quinta-feira passada, enquanto em trânsito de Santa Rosalía, no estado da Baixa Califórnia, para o aeroporto local", comunicou a produtora.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de nossos colegas Ray Garduño e Juan Francisco González e apoiamos de perto todos os afetados por esta tragédia indescritível. Redrum tem cooperado com as autoridades locais e relatórios iniciais e relatos de testemunhas indicam que todos os protocolos de segurança estavam em vigor e este foi um acidente infeliz."

As gravações do seriado foram interrompidas desde o acidente. The Chosen One é uma produção que acompanha a vida de um menino de 12 anos que descobre ser a encarnação de Jesus Cristo.