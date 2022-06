Amizade se desfazendo? Albert Bressan critica Brenda Paixão no Power Couple Brasil

21/06/2022 | 13:10



Albert Bressan deu sua opinião sobre a maquiadora Brenda Paixão para outros participantes do reality Power Couple Brasil. Em conversas com Matheus Sampaio e Adryana Ribeiro o empresário criticou a forma com que a ex-Brincando com Fogo reage em determinadas situações.

Após a ruiva se revoltar durante uma dinâmica do programa, Bressan advertiu Sampaio para que ele tomasse cuidado para não se prejudicar pela parceira, depois disso o casal Adryana e Albert acabaram conversando sobre Brenda e ele contou o que disse ao amigo e deu sua opinião:

- A Brenda pisou fundo, ela empurrou ladeira abaixo inclusive o marido. E o fato de ela não participar da dinâmica, só ouvir o que quer... Não adianta você [se colocar] numa posição de que a casa está contra você. Prova por que você está com problemas. Tem uma personalidade muito forte, muito difícil. Se você contrariar ela, ela na hora se fecha, na hora ela cresce. E não é assim.

A ruiva e o companheiro foram conversar com o casal de amigos e então o empresário se posicionou sobre o comportamento da jovem novamente:

- Brenda, eu dei minha opinião para o Matheus, e acho que vocês estão puxando muito o holofote para vocês no aspecto de briga, coisas que não vão se resolver. Esses embates que vocês têm aqui só vão resolver no dia em que vocês forem com Mussunzinho e Karol na DR, e não vai acontecer isso essa semana. Ontem eu não achei legal você participar do lado dele na dinâmica. Isso é extremamente negativo, e vocês estão dando razão pra quem está criticando vocês.

A maquiadora ouviu atentamente e concordou em partes com a crítica, mas deu sua opinião:

- Com certeza, mas mostra também que a gente é ser humano, e eu já estava no meu limite de muita coisa. Não sou um robô aqui. Mas eu entendo.

Segundo Brenda e e o companheiro, Mussunzinho teria esbarrado propositalmente em Matheus e o casal teria cobrado até dos produtores e disseram ter recebido uma resposta de que a direção conversaria com o ator, no entanto o concorrente disse que ninguém conversou com ele. A apresentadora do programa, Adriane Galisteu se manifestou sobre a revolta de Brenda com a direção do programa dizendo:

- Meus amores, um assunto recorrente nos últimos dias é essa discussão sobre a produção ter chamado a atenção do Mussunzinho por conta de ombradas. Para esclarecer tudo o que tem acontecido, para parar com esse assunto de vez, em momento nenhum foi dado um alerta exclusivo para Mussunzinho e Karol, em nenhum momento eles foram alertados por conta de qualquer empurrão.

A apresentadora finalizou que a produção do programa intervirá sempre que for necessário e tomará as medidas que precisar.