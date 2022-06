Tom Mann, ex-participante do X Factor, lamenta morte da noiva no dia do casamento: Estou completamente destruído

21/06/2022 | 13:10



Triste! Tom Mann, ex-participante do X Factor e ex-integrante da boy band Stereo Kicks, usou as suas redes sociais para lamentar a morte repentina da sua noiva, Danielle Hampson, no dia do casamento. Danielle faleceu aos 34 anos de idade e não teve a causa da morte revelada.

Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas minha querida Dani ? minha melhor amiga, meu tudo e muito mais, o amor da minha vida ? morreu na madrugada de sábado, 18 de junho. O que deveria ser o dia mais feliz de nossas vidas terminou em desgosto irreversível. Eu sinto como se tivesse chorado um oceano. Nós nunca chegamos ao altar, ou conseguimos dizer nossos votos, ou dançar nossa primeira dança, mas eu sei que você sabe que você era meu mundo inteiro e a melhor coisa que já aconteceu, começou.

Em seguida, Tom falou sobre o filho do casal que tem apenas oito meses:

Vou usar este anel que eu deveria usar como sinal do meu amor incondicional por você. Estou completamente destruído tentando processar isso e, honestamente, não sei para onde ir a partir daqui, mas sei que preciso usar toda a força que puder por causa do nosso menino.

E, continuou:

Não chegarei aos pés da mãe que você foi, mas prometo que farei de tudo para criar Bowie do jeito que sempre quisemos. Eu prometo que você vai saber o quão incrível sua mamãe era. Eu prometo deixá-lo muito orgulhoso. A pessoa mais bonita por dentro e por fora. A alma mais incrível. Perdemos uma pessoa tão especial e tenho certeza que estamos prestes a ver uma abundante manifestação de amor que reflete isso. Vou tentar encontrar paz nas mensagens e comentários de vocês, mas agora estou de luto e ficarei por muito, muito tempo.

Tom então encerrou falando da saudade que irá sentir da amada:

Minha querida Dani, a luz mais brilhante em qualquer sala, meu mundo não é nada além de escuridão sem você. Eu vou sentir sua falta para sempre.