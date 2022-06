Obituário - 22 de junho de 2022

Ademir Medici

22/06/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Maria Aparecida Fonseca de Almeida, 97. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pensionista. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dinorah Maria dos Santos Bonacina, 91. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clovis Roberto dos Santos, 90. Natural de Guará (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Dirce Neri Ferreira, 80. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Tereza Gertrudes de Lima Pereira, 76. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lima Lino, 73. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Fleurilene da Conceição Ferreira, 73. Natural do Estado do Maranhão. Residia no Parque Erasmo Assunção, em santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rita Paulino, 71. Natural de Niterói (Rio de Janeiro). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Severino Alves de Oliveira, 69. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jorge Yochimatsu Iga, 66. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia na Vila Diva, em São Paulo, Capital. Corretor de imóveis. Dia 16, em Santo André. Colinas dos Ipês, em Suzano (São Paulo).

Laureci Alves da Silva, 63. Natural de Bandeira (Minas Gerais). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Eva Vilma de Oliveira, 61. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renê de Paiva Hintz, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Independência, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marcelina Maria de Oliveira, 98. Natural de Belmonte (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Juan Vidueiros Calvino, 85. Natural da Espanha. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Maria Aguida da Conceição Silva, 85. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Alcino de Oliveira, 83. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Clécio Lirancio Landini, 83. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila das Mercês, em São Paulo, Capital. Dia 16. Jardim da Colina.

Neusa da Silva Rossi, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guilhermina, em Praia Grande (São Paulo). Dia 16, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

João Valter de Araujo, 78. Natural do Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Zulmira Ferreira Martins, 76. Natural de Entre Folhas (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Phoenix.

Paulo Ferreira Coelho, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Francisco Alves Santos, 69. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Igreja Nova.

Silvestre Antonio da Cruz, 68. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Carlos Barbosa, 68. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Luciano Colar Martino Zulian Teixeira, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Andrade, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Consolação, em São Paulo, Capital.

Ademir Carlos Galante, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Antonio Pereira dos Santos, 59. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Vitório Alves dos Santos, 58. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Ailton Alves de Pinho, 58. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Ana Batista do Amaral Rocha, 57. Natural de Ubaí (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Luiz Antonio Marques Simão, 53. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério do Araçá.

Georgete de Oliveira da Silva, 50. Natural de Belém (Bahia) Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Dionísio Junior Luiz da Silva, 36. Natural de Milha (Ceará). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Miguel Garcia Galhardo, 88. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Ignez Alair Diniz Wasilenko, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Odila Maria de Araujo Vernier, 82. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

João Matilde Vieira, 82. Natural de Alpercata (Minas Gerais). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Lurdes de Assis Silva, 76. Natural de Itaquera, São Paulo, Capital. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Deise Minjoni, 55. Natural de São Caetano. Residia na Vila Califórnia, em São Paulo, Capital. Corretora de imóveis. Dia 16, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Valdemir Bonesso, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boqueirão, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marta Aparecida da Silva, 54. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Valdevina Lima Campos, 90. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Vale da Paz.

Carlito da Paz Xavier, 79. Natural de Muritiba (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Josefa Sabino Braga da Silva, 79. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério José Augusto Alves, em Maceió (Alagoas).

Cândido Ferreira de Almeida, 70. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Jurandir Messias de Lima, 67. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

José Morais, 63. Natural do Estado do Paraná. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Eric Barbosa Vieira, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Adelinda Gonçalves Freire, 90. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Adriane Caetano dos Santos Inácio, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Isabel, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Nilza Del Corto, 88. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Fiorentina, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Geralda de Souza Feitosa, 88. Natural de Barro (Ceará). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 13. Cemitério São José.

Floripes Marchi da Silva, 86. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Idalice Pontes Silva, 86. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Maria Antonia Firmino Cyrino dos Santos, 85. Natural de Guariba (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Walter Procópio de Carvalho, 81. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

José de Jesus Santos, 79. Natural de Ipirá (Bahia). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Antonio Bernardo, 78. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia na Vila Albertina, em Ribeirão Pires. Dika 13. Cemitério São José.

Antonio José da Silva, 69. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.