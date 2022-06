Rodeadas de polêmicas, Simone e Simaria aparecem em foto juntas

21/06/2022 | 12:10



Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, a cantora sertaneja Simaria está afastada dos palcos para cuidar da saúde após toda a polêmica que se envolveu com a irmã, Simone.

Em meio as polêmicas envolvendo as coleguinhas, a conta oficial da dupla compartilhou um clique das duas nesta terça-feira, dia 21, para desejar bom dia aos fãs e seguidores:

Bom dia família! Uma terça de muita luz!

Os coleguinhas foram à loucura na sessão de comentários e rechearam o post com emojis de corações e carinhas apaixonadas, eita, o que será que podemos esperar daqui pra frente, hein?!

Simaria está em busca de recuperação para voltar aos palcos!

Na última quinta-feira, dia 17, Simaria anunciou que precisaria interromper a agenda de shows por recomendações médicas, mas essa não é a primeira vez que ela pausa os compromissos.

No início da carreira da dupla e em 2018, a mais velha das irmãs foi diagnosticada com turberculose gaglionar, que é uma doença infecciosa que afeta o pescoço e tórax. A sertaneja ficou cinco meses longe dos palcos em tratamento e internações, e mesmo após voltar, precisou fazer outras pausas para se recuperar completamente. Mas agora em 2022 a cantora anunciou mais uma pausa na carreira, o motivo ainda não foi explicado, mas ela já surgiu em alguns vídeos com a voz rouba e baixa.

Porém, apesar do tempo que deveria ser para repouso a baiana não deixou de manter seus fãs atualizados nas redes sociais. Na última segunda-feira, dia 20, ela surpreendeu os fãs ao aparecer em consulta com a fonoaudióloga, Lenny Kyrillos, que explicou o motivo do cansaço na voz de Simaria.

- A nossa voz, ela é produzida no nível da garganta, e ela deve ser amplificada pelas três cavidades: garganta, boca e nariz. No seu [Simaria] caso, você está jogando toda a sobrecarga para cá [garganta]. Quando boca e nariz trabalham menos, você tem uma sobrecarga. Então, sua voz está cansada por conta desse comportamento. É um comportamento que a gente tem que rapidamente modificar.

Simaria ainda mostrou o teste que a profissional aplicou para testar seu alcance vocal e matou sua curiosidade perguntando então qual seria a forma certa para ela cantar:

- Para cantar a gente tem que usar as três [nariz, boca e garganta] de forma equilibrada.

Agora será preciso bastante treino e preparação vocal para que a sertaneja possa voltar logo aos palcos, melhoras para Simaria!