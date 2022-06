Avião de Neymar Jr. faz pouso de emergência no Norte brasileiro

21/06/2022 | 11:10



Neymar Jr. compartilhou em suas redes sociais na última segunda-feira, dia 21, que tinha embarcado rumo ao Brasil ao lado de sua irmã e segundo informações do The Sun, o jogador do Paris Saint Germain tomou um verdadeiro susto.

De acordo com fontes que conversaram com o jornal, o avião que possivelmente o craque estava dentro teve que fazer um pouso de emergência no Norte brasileiro - um pouco mais distante do real destino que era São Paulo.

Mesmo Rafaella tendo compartilhado uma foto antes de embarcar na aeronave em uma pista de voo, o The Sun não garantiu o estado de saúde dos dois. Já a ESPN cravou que Neymar Jr. está bem e que ele vai aproveitar férias no Brasil.