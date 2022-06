Carro de Cristiano Ronaldo, avaliado em R$ 10 milhões, é destruído em acidente

21/06/2022 | 10:42



Cristiano Ronaldo sofreu uma baixa em sua coleção de carros de luxo nesta segunda-feira, 20. Seu Bugatti Veyron, avaliado em cerca de 1,8 milhão de euros (R$ 10 milhões), se envolveu em um acidente na cidade de Mallorca, na Espanha. Segundo o jornal local Última Hora, o astro português não estava a bordo do veículo, que era conduzido por um funcionário.

De acordo com a publicação, os ocupantes do carro saíram ilesos e passam bem, tendo deixado o local depois do acidente. Patrulhas da polícia e da guarda civil foram acionadas e um responsável pelo automóvel compareceu para assumir a responsabilidade do veículo.

Testemunhas disseram que o carro trafegava por um cruzamento quando o motorista perdeu o controle e acabou batendo na portão de entrada de um terreno próximo. Imagens divulgadas pelo periódico mostram o carro em meio a árvores, com um depósito de botijão danificado ao lado.

Cristiano Ronaldo está na Espanha com a mulher, Georgina Rodríguez, e os cinco filhos desde a última semana. O atacante do Manchester United, da Inglaterra, está curtindo as férias ao lado da família após o fim da temporada europeia. Com o time do astro fora da Liga dos Campeões, existe a possibilidade do jogador movimentar o mercado da bola no próximo mês.