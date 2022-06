Time Arilza Coraça conquista título do Jogo das Estrelas da LBF

Da Redação



21/06/2022 | 10:37



O Time Arilza Coraça foi o campeão do Jogo das Estrelas, festa que comemora a temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino. O placar final apontou 32 a 31 sobre o Time Antonio Carlos Vendramini. O evento, realizado no domingo,homenageou técnicos com nomes das equipes. Osoutros dois eram Time Antonio Carlos Barbosa e Time Edson Ferreto. O jogo terminou empatado em 31, mas, no tempo extra, lance livre decidiu o duelo a favor do Time Arilza.

No retorno da celebração, após três anos de hiato e realizado na Arena Carioca, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, Lays, armadora do Santo André, foi a principal pontuadora das campeãs na decisão, com 11 pontos, e também a MVP (Most Valuable Player -­ Jogadora Mais Valiosa da partida, na tradução livre). Tati Pacheco, ala do Time Vendramini, foi a cestinhado jogo, com 14 pontos e quatro bolas de três.

Na semifinal o Time Arilza havia passado pelo Time Fereto, por 37 a 22. Já o Time Vendramini eliminou o Time Barbosa, por 30 a 28. As quatro equipes também contaram com participações especiais, cada uma com uma convidada. O time que homenageou a técnica da região contou com modelo e influenciadora Patricia Costa. O vice-campeão trouxe a campeã olímpica de vôlei Adenizia. Enquanto o Time Barbosa teve o reforço da atriz Giovanna Coimbra, e o Time Fereto, a participação da jornalista e apresentadora Vanessa Riche.

Juliana, do líder da LBF Sesi Araraquara, conquistou o bicampeonato no Desafio de Enterradas. A ala-pivô teve cinco notas dez na decisão sobre Lê Lisboa, do Sampaio Basquete. Nas Habilidades, vitória da cubana Ineidis Casanova, do Sport/Glória do Goitá, do Recife. Já o Desafio de Três Pontos coroou Lê Lisboa, jogadora do Sampaio Basquete.