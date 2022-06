Da Redação



O Água Santa segue se reforçando para a disputa da Copa Paulista, competição que tem início no dia 3 de julho e dá vaga na Série D do Brasileiro ou na Copa do Brasil. Ontem a equipe apresentou o meia Kady, 26 anos, contratado até o fim da competição.

Esta será a primeira participação do atleta no futebol paulista. Natural de Pernambuco, ele iniciou a carreira nas divisões de base do Salgueiro e tem passagens ainda por América-PE, Treze-PB e ParanavaíPR. Na semana passada a equipe de Diadema havia anunciado o retorno do lateral-esquerdo João Roberto Kildere dos Santos, o Alaba, 20 anos, que estava emprestado ao Atlético de Madrid, da Espanha, no sub-19; e depois ao Flamengo, para disputa do Brasileiro sub-20. Também havia anunciado a contratação do lateral Gabriel Inocêncio, 27, que acumula passagens pelo vizinho São Bernardo, além de RB Brasil, Atlético Monte Azul, Mirassol, Taubaté, Barretos e Noroeste, todos do Interior. Também passou por Grêmio e pelo Inter de Lages, ambos do Rio Grande do Sul. E o meia Paulinho, 28, conhecido na região por atuações no Santo André e São Caetano, além de São Bento e Audax.

O Água Santa está no Grupo 3, o mesmo dos vizinhos EC São Bernardo e São Caetano, além de Juventus, Oeste e Portuguesa. A estreia será no dia 3 de julho, contra a Portuguesa, no Canindé.