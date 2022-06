Elon Musk reitera haver questões 'não resolvidas' para compra do Twitter

21/06/2022 | 09:10



O bilionário Elon Musk reiterou que a questão de contas falsas no Twitter está entre assuntos "não resolvidos" com os quais ele precisa lidar antes de completar sua aquisição da empresa de mídia social, numa transação avaliada em US$ 44 bilhões.

No mês passado, o CEO da Tesla e da SpaceX suspendeu temporariamente a compra do Twitter, ao questionar dados sobre o porcentual de contas falsas na rede social.

Em entrevista à TV Bloomberg durante o Fórum Econômico do Catar, em Doha, Musk também afirmou nesta terça-feira, 21, que uma recessão nos EUA é "mais provável do que o contrário" no curto prazo.

Às 9 horas (de Brasília), a ação do Twitter subia 1,06% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Desde janeiro, no entanto, o papel acumula perdas de cerca de 13%.