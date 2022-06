Solteira, Yasmin Brunet garante: Não estou procurando por um homem

21/06/2022 | 09:10



Ela está muito bem! Uma das convidadas do programa Faustão na Band, na noite da última segunda-feira, dia 20, Yasmin Brunet falou sobre a sua vida amorosa e reforçou que está curtindo a solteirice. Vale pontuar que a modelo está solteira desde o fim do seu casamento com o surfista Gabriel Medina.

Durante a atração, João Guilherme, filho do apresentador Fausto Silva, perguntou para Yasmin quais as qualidades que um homem precisa ter para conquistá-la.

- Eu tenho uma pergunta para minha amiga Yasmin! É o seguinte, você é solteira, todos os caras falam, a Yasmin é uma gata, eu quero saber: o que você vê em um homem hoje? O que você acha que um homem tem que ter?, perguntou.

Sem graça com a pergunta, ela respondeu:

- Amigo que faz isso?

João então insistiu:

- Yasmin tem que contar! Tem muito cara que está assistindo e quer saber. O que você procura em um homem Yasmin?

Fausto, que até então só escutava, opinou:

- Ela procura um homem que tenha atitude, uma série de coisas, disse.

Sincera, Yasmin abriu o jogo e deu uma de Rihanna:

- Eu vou [falar] que nem a Rihanna, não estou procurando por um homem, mas o mais importante é o caráter, finalizou.