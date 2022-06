Vereadores de Rio Grande põem Admir Ferro na mira

Daniel Tossato



21/06/2022 | 08:59



Vereadores que compõem a ala oposicionista na Câmara de Rio Grande da Serra articulam a convocação do secretário de Governo da cidade, Admir Ferro, para que dê explicações sobre as transferências bancárias que realizou para Gabriel Campagnolli. Os depósitos via pix seriam para que ele mantivesse narrativa que prejudicava andamento de duas comissões processantes contra o prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (PSDB) na Câmara. A revelação das transferências foi divulgada pelo Diário na semana passada.

De acordo com vereadores ouvidos ontem pela reportagem, Admir Ferro tem que explicar por qual motivo realizou os depósitos para Campagnolli, já que o exfuncionário da Câmara alegou, em delação ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), que teria acertado com o secretário de receber cerca de R$ 4.000 mensais para sustentar argumento de que não havia o número de requerimentos sem resposta por parte do Executivo como diziam os parlamentares da oposição. A quantidade de questionamentos sem a atenção da gestão de Claudinho da Geladeira foi alvo de abertura de processo de impeachment.

Na semana passada, o Diário teve acesso a comprovantes de transferências que Admir Ferro fez a Campagnolli por meio de pix. Somente nos dias 13,14,24 e 25 de dezembro do ano passado, Ferro realizou depósitos que somaram, ao todo, R$ 3.153, quase os R$ 4.000 acertados com o exfuncionário da Câmara. Além dos comprovantes, o Diário teve acesso à delação de Campagnolli à Promotoria do MP na cidade.

Uma das lideranças da oposição na Câmara, o ex-presidente da casa e vereador Claudinho Monteiro (PTC) afirmou que a convocação de Admir Ferro é natural após a revelação de que o secretário transferiu valores para o pivô de ação da Polícia Civil que culminou na apreensão de documentos nos gabinetes de vereadores e que suspendeu o trabalho das comissões. "Admir precisa nos dizer por qual motivo realizou os depósitos. Gabriel Campagnolli declarou ao MP que ele receberia valores para manter o argumento de que não havia tantos requerimentos de informação e é isso que precisamos apurar. Isso é muito grave", avaliou Monteiro ao Diário.

CEI

Apesar de a convocação de secretários ser direito do Legislativo, Admir Ferro pode não comparecer. Caso isso ocorra, conforme Claudinho Monteiro, os parlamentares oposicionistas estudam instaurar uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) para acompanhar o caso. A comissão atuaria nos mesmos moldes de uma CPI, inclusive, com poder de investigação. "Caso Admir Ferro não compareça se for convocado, vamos articular para instaurar uma CEI. Aí teremos mais espaço para atuar", avaliou o vereador. Na Câmara, o bloco oposicionista reúne nove dos 14 vereadores.