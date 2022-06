Grande ABC libera 4ª dose da vacina contra Covid ao público acima de 40

Thaina Lana



Moradores do Grande ABC a partir dos 40 anos já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Após liberação do Ministério da Saúde, algumas cidades da região, como Santo André, São Bernardo e São Caetano, começaram a aplicar hoje o fármaco no público-alvo ­ Diadema e Mauá devem iniciar a vacinação amanhã.

A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço (ou terceira dose). A expectativa é vacinar 257,1 mil pessoas, com idade entre 40 e 49 anos, em cinco cidades da região ­ com exceção de Mauá e Rio Grande da Serra, que não informaram os dados.

Em Santo André e São Caetano a aplicação do imunizante será realizada em postos de drive-thru e é preciso realizar agendamento prévio nos sites das prefeituras. Já em São Bernardo a quarta dose está sendo aplicada por livre demanda nas 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, mediante apresentação do documento de identificação e do comprovante das doses anteriores. Diadema e Mauá, que iniciam a campanha de vacinação amanhã, também disponibilizam os imunizantes por livre demanda nas unidades de saúde.

A secretária municipal da Saúde de Diadema, Rejane Calixto, reforçou a importância da aplicação da quarta dose e chamou os munícipes para completarem o esquema vacinal. "É importante que as pessoas elegíveis para receber as doses de reforço procurem o quanto antes as nossas Unidades Básicas de Saúde para garantir a imunização. Acompanhamos os dados epidemiológicos e podemos dizer que a pandemia não acabou. Por isso é fundamental manter as medidas de prevenção e proteção contra a doença", afirmou.

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra informaram que aguardam informe técnico do governo estadual para iniciar a aplicação da dose de reforço. Porém, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os municípios têm autonomia para definir seus respectivos calendários, conforme os estoques de vacina. O Estado aguarda o Ministério da Saúde enviar doses contra Covid para ampliar a aplicação da quarta dose para a população acima dos 40 anos. Para isso, foram solicitados 2,5 milhões de imunizantes ao Ministério, porém até o momento não foram recebidas nenhuma dose para essa faixa etária. Assim que os imunizantes chegarem ao Estado, serão imediatamente repassados aos municípios para a ampliação da campanha", esclareceu a pasta em nota.

A infectologista da Iron Saúde Digital, Ana Helena, reforça a ampliação da campanha de vacinação. "A quarta dose é necessária, sobretudo nos grupos de risco, para manter a proteção contra a infecção, já que ainda não sabemos ao certo qual a durabilidade da vacina e qual será a proteção contra as novas variantes. O reforço também é necessário para aumentar as chances de desenvolver quadro leve, no caso de infecção da doença", expliou a médica.

Atualmente as unidades de saúde da região disponibilizam a quinta contra Covid para idosos e pessoas com 50 anos ou mais, que se enquadrem nos critérios de imunosupresão e tenham tomado a quarta dose com intervalo mínimo de quatro meses. A quarta dose de reforço está disponível para pessoas maiores de 40 anos; três doses para pessoas de 12 a 39 anos e duas doses para crianças e jovens de 5 a 11 anos.