Ônibus que liga Miami a Orlando ganha arte de brasileiro

Muita gente não sabe, mas é possível ir de Miami a Orlando de ônibus. E agora esse trajeto ficou ainda mais especial, já que uma das companhias que faz a rota (além de cobrir outros destinos na Flórida), a GoPegasus, uniu forças com o Orlando Magic, time da NBA, a liga de basquete americana, para aplicar artes em seus veículos.

O programa, batizado “Art on Wheels”, tem como destaque nas próximas semanas um ônibus pintando pelo brasileiro Mauro Sousa, filho de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Monica.

O ilustrador e arquiteto, que tem trabalhos publicados em diversas revistas e jornais do Brasil, além de ter sido premiado no Festival Anima Mundi pelo curta de animação “A Roda”, aplicou uma arte que ressalta a cor azul (do uniforme do Orlando Magic), com personagens divertidos em uma disputa de basquete.

“Tenho muito carinho pela cidade de Orlando, onde passei momentos felizes e divertidos com minha família. Como grande fã da NBA, o convite para participar do ‘Art on Wheels’, em uma parceria que envolve o Orlando Magic, foi muito emocionante para mim. Minhas expectativas para esse projeto são enormes”, afirma Mauro.

De Miami a Orlando e muito mais

A ideia do programa “Art on Wheels” é transformar os ônibus da GoPegasus, que atendem muitos brasileiros na rota de Miami a Orlando, mas também circulam por outros destinos da Flórida Central, em “quadros em movimento”.

Por mais de 28 anos, nossa empresa se dedica à comunidade artística. Desenvolvemos o ‘Art on Wheels’ como uma extensão natural do compromisso com a comunidade e os clientes. Quando as artes prosperam, todos nós prosperamos”, diz Claudia Menezes, vice-presidente da GoPegasus.

Chris D’Orso, vice-presidente sênior de Vendas e Operações do Orlando Magic, endossa o entusiasmo com o projeto. “O Orlando Magic tem muito orgulho em mostrar tudo o que torna nossa cidade única, e os artistas incríveis dão vida a isso tanto para os moradores quanto para os visitantes de outros países”, finaliza.