Segurança: conheça 5 golpes via celular que estão em alta

Da Redação

Do 33Giga



21/06/2022 | 08:13



Que a pandemia acelerou o processo de digitalização não é novidade para ninguém. Mas é preciso levar em conta que além de pessoas bem intencionadas, os criminosos que antes agiam nas ruas também passaram a aplicar as mesmas escaramuças online.

Neste cenário, os brasileiros, que são culturalmente sociáveis, passam um tempo considerável interagindo na web, com mais de 3 horas por dia no uso de redes sociais. Isso equivale a 55% acima da média mundial, segundo o site de dados Statista.

Com isso, eles ficaram ainda mais propenso a golpes e crimes virtuais. Isso porque parte dessas pessoas não está preparada para usar a internet com segurança e vira alvo fácil para os golpistas.

Com grande poder de massificação dos contatos, a internet tem se tornado cada vez mais o principal canal dos criminosos. Em poucos segundos é possível enviar centenas de mensagens para diferentes pessoas, aumentando o potencial de encontrar usuários despreparados.

Outro fator que tem deixado os golpes muito mais difíceis de serem identificados é o uso de engenharia social para convencer as vítimas. Os criminosos se passam por uma outra pessoa conhecida da vítima e se aproveitam para estabelecer um laço de confiança e familiaridade com algo conhecido.

Para evitar que mais pessoas sejam vítimas desses golpes, Regina Acutu, CEO da ferramenta de captura técnica de provas digitais Verifact e eleita TOP 50 Mulheres em Cibersegurança LATAM 2021, reuniu algumas dicas.

Golpe do falso emprego

Dados da Psafe mostraram que a cada minuto dois brasileiros recebem mensagens com falsas ofertas de emprego, com links para ter acesso a mais informações e se inscrever.

As propostas, que parecem bem vantajosas, com remunerações que chegam a milhares de reais por hora trabalhada, acabam atraindo pessoas que buscam por vagas de emprego e não se atentam ao fato de estar recebendo ofertas muito vantajosas de desconhecidos.

Com tantas pessoas desempregadas e em busca de recolocação, os criminosos que enviam mensagens em massa acabam encontrando desavisados, que acabam caindo no golpe. A dica é nunca clicar em links suspeitos, principalmente de números que não estão na sua agenda, mas evitar clicar em links ainda que enviados por amigos, caso pareçam ter direcionamentos suspeitos.

Se está em busca de emprego, sempre confirme se aquele é realmente o número da empresa que oferece a vaga, desconfie de ofertas muito vantajosas e não compartilhe dados ou informações pessoais.

Golpe da falsa venda de produtos em redes sociais

Desconfie de preços muito atrativos, ainda que venham do perfil de amigos ou conhecidos. É comum que golpistas se apropriem do perfil de terceiros para anunciar ofertas falsas, inclusive com a desculpa de que precisam se desfazer logo dos produtos.

Ao se interessar por qualquer produto online anunciado em redes sociais, verifique se é realmente a pessoa que está fazendo a solicitação ou venda: tente fazer uma visita pessoalmente ou fazer uma videochamada.

Se o anúncio partir da rede social de alguma empresa, verifique se há algum histórico de reclamações da empresa em sites que reúnem reclamações de consumidores e se realmente se trata de um canal oficial, geralmente os sites oficiais da empresa informam as redes sociais no canal.

Golpe do pedido de dinheiro por aplicativos de mensagens

Talvez o golpe mais comum aplicado online, o golpe do dinheiro emprestado é um dos mais prováveis de atrair desavisados. Isso porque os golpistas usam de engenharia social, se passam por um familiar ou amigo próximo e usam da confiança da vítima para acelerar o processo.

Nesse golpe, os criminosos usam a imagem de conhecidos e dizem que estão precisando de dinheiro para resolver uma questão urgente, mas que estão sem acesso às contas bancárias e pedem que a vítima empreste os valores por apenas algumas horas, prometendo devolver o valor ainda no mesmo dia.

A principal forma de se proteger é entrando em contato com a pessoa que solicitou o valor por telefone ou videochamada antes de fazer qualquer movimentação, ainda que o número seja o mesmo que você esteja acostumado a conversar, isso porque alguns criminosos estão se apropriando inclusive dos números de telefones de outras pessoas para cometer crimes.

Apropriação do número de telefone

Além de se preocupar em não cair em golpes entregando dinheiro para criminosos, é necessário também se preocupar que bandidos não usem a sua rede de contatos em redes sociais para aplicar golpes em seu nome. Infelizmente, as operadoras telefônicas no Brasil não contam com barreiras suficientes para evitar que se apropriem dos números.

Esse golpe tem se tornado cada vez mais recorrente. Para evitar cair nele e perder o seu número de telefone, nunca forneça códigos que receba por SMS em nenhuma ligação, cadastre a verificação do número em duas etapas, evite se conectar em redes WiFi públicas, não clique em links suspeitos, principalmente os recebidos por SMS ou WhatsApp com ofertas de emprego ou prêmios e fique atento às permissões concedidas aos aplicativos que usa.

Golpes envolvendo PIX

O PIX, sistema de pagamentos e transferências instantâneas, não é o que facilita os golpes, ele é tão seguro quanto os outros sistemas de pagamento. No entanto, por se tratar de um sistema de pagamento instantâneo, ele é mais usado por golpistas porque dificulta as chances da vítima reaver o dinheiro

Assim que recebe a transferência feita pela vítima na conta, o golpista transfere o valor pago pela vítima para várias contas de diferentes instituições, dificultando a localização e cancelamento da operação pelos bancos.

Por isso, caso queira se proteger, você não deve se preocupar com qual a forma de pagamento e sim com quem está recebendo os valores. É claro que usar cartões virtuais oferecidos pelos bancos ajuda a evitar que clonem ou rastreiem o cartão de crédito, mas nestes casos de transferência de valores, o golpe não envolve o sistema, e sim para quem você está transferindo o valor.

Conforme mencionei anteriormente, sempre confirme que a pessoa ou empresa que está solicitando um empréstimo ou vendendo um produto é realmente quem diz ser.

Caí em um golpe, o que fazer?

Caso você já tenha, infelizmente, caído em algum desses golpes e esteja procurando formas de solucioná-los ou reaver o dinheiro em caso de golpes financeiros, é importante procurar ajuda de um advogado e denunciar o caso à Justiça.

Isso fará que o criminoso não fique impune e evita que esses golpes continuem aumentando, a maior parte dos golpistas age online considerando que a vítima não sabe como denunciar ou que nunca será encontrado. O que é completamente errado, afinal crimes na internet são crimes reais, deixam rastros e possuem consequências.

No entanto, para que a denúncia seja aceita, é preciso que ela contenha conteúdos de prova válidos, com o mínimo de informações que permitam o início de uma apuração pelos órgãos responsáveis, com a identificação dos autores.

Quanto mais vaga e genérica a denúncia, menores as chances de êxito em sua apuração. Além de procurar orientações de uma pessoa advogada especializada na área, outras três etapas são muito importantes para fazer a denúncia.

Reúna provas

O primeiro passo é reunir todas as provas que ajudem a comprovar que o fato existiu na web. A internet é um meio volátil e o material pode desaparecer ou ser editado a qualquer momento, existem, inclusive, diversos sites e aplicativos que simulam visualmente um conteúdo da internet vindo do de redes sociais.

Por essa razão, um print que exibe as mensagens pode não ser suficiente. É difícil comprovar que a imagem da tela é realmente autêntica e não uma versão editada, principalmente se o original já não está mais na internet – como é o caso de mensagens temporárias e vídeos instantâneos.

Para que o conteúdo seja confiável, é necessário que ele siga três passos: coleta utilizando técnicas adequadas, com o isolamento do fato, espelhamento e preservação. Opte por uma plataforma de captura técnica de provas digitais que permita registrar as telas dos conteúdos disponíveis na internet utilizando técnicas forenses e que preserve a cadeia de custódia, conforme a legislação.

No relatório técnico certificado emitido pela plataforma, são registradas as telas capturadas, links dos sites navegados, endereço IP do autor do registro, donos dos domínios dos sites navegados, rota lógica e muitas outras informações técnicas, para que você possa se defender.

Em uma eventual perícia técnica, esses conteúdos gerados são facilmente validados online e permitem que seja feita a qualquer momento uma ampla auditoria de comprovação da origem e integridade do conteúdo.

Denuncie

Caso o autor não seja identificado na publicação, ou tenha um perfil fake, é necessário investigar e coletar evidências para identificar e comprovar a autoria da publicação. Além de órgãos públicos que realizam investigações sobre a autoria do material publicado, é possível contar também com o trabalho de especialistas.

O profissional pode utilizar de inteligência em investigação em fontes abertas (OSINT), obtidas por dados disponíveis abertamente na internet, ou diversas outras estratégias. Afinal, a internet deixa rastros e existem diversos casos onde as pessoas que publicaram conteúdos na internet que violam a lei foram descobertas e sofreram as consequências do ato.

Tão importante quanto provar que o fato existiu e descobrir os suspeitos, é denunciar o caso à Justiça para que o crime não fique impune. Conheça os principais canais de denúncia. Use os canais de denúncia das plataformas de redes sociais, procure uma delegacia da Polícia Civil, ou no caso da polícia de São Paulo, é possível também denunciar online.

Em casos relacionados desrespeito à Constituição e aos direitos coletivos, como discriminação na internet, as denúncias podem ser realizadas de modo online para o Ministério Público. Outra plataforma que recebe e encaminha denúncias contra os direitos humanos é a Safernet.