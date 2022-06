Passar a Petrobras a limpo

Do Diário do Grande ABC



20/06/2022 | 23:59



Estão cobertos de razão o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (Progressistas-AL), ao defenderem uma investigação profunda nos intestinos da Petrobras, a companhia petrolífera responsável pelos preços de combustíveis no Brasil. A política de reajustes constantes, na contramão dos interesses nacionais, não deixa margens para dúvidas: a companhia está contribuindo para a desestabilização do País. A grande verdade é que as autoridades constituídas e a população estão reféns de uma dezena de conselheiros cujos interesses são totalmente obscuros.



Mais do que ignorar os apelos sensatos de Bolsonaro, para que evitem corrigir as tabelas de preços apenas para satisfazer a sede de lucro dos acionistas, os conselheiros da empresa desafiam a autoridade do presidente da República. Não dá para deixar de considerar a desconfiança depois que a Petrobras anunciou o aumento mais recente, sexta-feira passada, menos de 24 horas depois que o chefe da Nação dissera que medida deste tipo, no contexto atual, só poderia trazer embutida “interesse político para atingir o governo federal”.



Ainda mais cirúrgico foi Arthur Lira em artigo publicado ontem na Folha de S.Paulo, intitulado ‘Chegou a hora de tirar a máscara da Petrobras’: “A grande questão da Petrobras hoje é que ficou escancarada sua dupla face: quando quer ganhar tratamento privilegiado do Estado brasileiro, a empresa se apresenta como uma costela estatal. Mas, na hora em que lucra bilhões e bilhões em meio à maior crise da história do último século, ela grita o coro da ‘governança’ e se declara uma capitalista selvagem”.



Não se pode mais permitir que a população pague a conta dos interesses ilegítimos dos conselheiros da Petrobras, que parecem estar comprometidos apenas com a manutenção dos rendimentos dos investidores privados. Ainda bem que há, sentados nas principais cadeiras do Executivo e do Legislativo nacionais, políticos com coragem para pôr o dedo na ferida e defender a sociedade brasileira da sanha daqueles que só pensam no próprio bolso.