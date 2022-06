Bolsonaro diz não haver internação em UTI de crianças por covid; dados desmentem

20/06/2022 | 18:36



Em mais um ataque às medidas de enfrentamento da pandemia recomendadas por cientistas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira que não houve casos de internação de crianças em UTI por covid-19.

A afirmação, no entanto, não corresponde à realidade. Só em janeiro, pico de transmissão da variante ômicron, as internações de crianças e adolescentes em leitos de UTI por coronavírus no Estado de São Paulo aumentaram 61,3%.

"Para a garotada do Ensino Fundamental, se dependesse de mim teríamos aula. Não tivemos notícia, ao longo da pandemia, de necessidade de UTI para criança acometida de covid", declarou o presidente em solenidade alusiva à criação da Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica e à celebração de acordo com o Google para a concessão de ferramentas tecnológicas de forma gratuita.

Bolsonaro ainda declarou que mexer com a educação no Brasil "é como manobrar um transatlântico".