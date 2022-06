Caoa Chery anuncia o carro elétrico mais barato do Brasil

Nilton Valentim



20/06/2022 | 17:01



A Caoa Chery lançou o carro elétrico mais barato do Brasil. O subcompacto iCar chega às lojas no fim do mês ao preço de R$ 139.990. Com isso, desbanca o Renault Kwid iTech do posto de automóvel eletrificado mais acessível do País. O veículo da montadora francesa custa R$ 142 mil.

Importado da China, onde é comercializado há cinco anos, o iCar está em sua quarta geração, já teve mais de 200 mil unidades vendidas e é hoje o mais emplacado de seu segmento no mercado chinês. O modelo tem sua carroceria essencialmente composta por alumínio de aviação com polímeros de alta resistência. Segundo a fábrica, isso significa que o iCar possui compostos leves, de baixo custo de manutenção e que suportam grandes variações de temperatura e alta resistência à impactos. A Chery diz ainda que a solução reduz o peso entre 20% a 30% na comparação com as carrocerias tradicionais em aço, que auxilia no desempenho da autonomia e na experiência de condução do veículo, sem comprometer a segurança.

Para rodar no Brasil o iCar recebeu adaptações exclusivas na suspensão e no motor. O modelo tem bateria com capacidade total de 30,8 kWh, com sete estágios de regeneração de energia, e classificação IP67 em relação ao grau de proteção. O modelo possui motor com potência máxima de 45 kW (61 cv) e torque máximo de 15,3 kgf.m (150 Nm). A autonomia é de 282 km.

A bateria pode ser carregada completamente em apenas 36 minutos em estações de carga rápida (eletropostos), em pelo menos cinco horas em sistema de carregamento portátil e em 11 horas com cabo emergencial em tomada de três pinos. O conector é do tipo CCS Combo 2, o mais comum no mercado nacional.

O carro tem garantia de oito anos para o sistema de propulsão elétrico e três anos para o veículo.