Bruce Willis recebe homenagens de Dia dos Pais de sua família

20/06/2022 | 16:10



O ator Bruce Willis recebeu o carinho das filhas e da atual esposa no último domingo, dia 19, que é comemorado o Dia dos Pais fora do Brasil. O astro que está mais afastado do público após o anúncio de sua aposentadoria por motivos de saúde não passou a data em branco nas redes sociais. Sua esposa, Emma Hemming postou uma imagem em que aparecem as duas filhas mais novas do ator em cima dele, as pequenas Mabel e Evelyn, com a legenda:

Feliz Dia dos Pais para esse pai de meninas divertido, amoroso, generoso e de grande coração. Nós simplesmente te adoramos!

Já Scout LaRue publicou uma foto em seus Stories brincando com o pai em que ela está com a língua no rosto do ator. A filha do meio Tallulah compartilhou um momento em que os dois estão em uma poltrona juntos com a legenda:

Você me mostrou como amar as pessoas a partir de um sorriso, que a força reside no bobo possuído de si mesmo. Me ensinou essa maneira elegante de fazer seus braços crescerem e alongarem para manter o maior número possível de pessoas perto e aconchegantes. Você é de longe meu melhor amigo.

Lembrando que a família de Bruce anunciou a aposentadoria do ator em março desse ano por afasia.