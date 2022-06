'Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade', diz Simaria sobre Simone

20/06/2022 | 15:56



Antes de anunciar o afastamento dos palcos para cuidar da saúde, Simaria, da dupla sertaneja com Simone, falou ao Domingo Espetacular, da RecordTV, sobre a relação com a irmã. A entrevista foi exibida neste domingo, 19.

Segundo a cantora, ela era silenciada em diversos momentos. "Às vezes ficam me controlando: 'Cala a boca. Não fala isso, não fala aquilo'. Cara, eu com 40 anos não vou mais me calar, entende? Eu vou falar o que eu acho que é certo."

"Nós vencemos juntas, mas não significa que temos que morrer como duplinha", disse. "Mantendo respeito, irmandade, não tem como dar errado. Vai dar sempre certo", acrescentou.

As duas acabaram tendo seus atritos expostos em diversas situações recentes, o que resultou em críticas e especulações sobre o fim da dupla. "Toda hora alguém tenta quebrar essa irmandade", disse.

Contudo, as irmãs seguem juntas profissionalmente. Enquanto Simaria estiver afastada, Simone seguirá realizando os shows de maneira solo.