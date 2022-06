Navios da Disney farão cruzeiros em Bahamas, Caribe Alasca e Europa

Redação

Com a primeira viagem do Disney Wish, novo transatlântico da Disney Cruise Line, marcada para 14 de julho, a armadora de navios da Disney se prepara para a realização de diversos cruzeiros até o início de 2023. As cinco embarcações da frota do comandante Mickey passarão por destinos como Bahamas, Caribe, Alasca e Europa.

“Estamos animados para ter cinco navios no mar nesta temporada, com uma ampla variedade de destinos para as famílias aproveitarem”, afirma Sharon Siskie, vice-presidente sênior e diretor geral da Disney Cruise Line.

Isso significa a oportunidade de ver de perto paisagens como as geleiras do Alasca, as ensolaradas ilhas gregas, as praias de areia rosa das Bermudas e os pitorescos fiordes da Noruega. “Isso sem contar entretenimentos para hóspedes de todas as idades e encontros com personagens, diz Sharon.

Cruzeiros dos navios da Disney

Confira alguns cruzeiros dos sonhos que serão realizados por navios da Disney até o início de 2023:

Bahamas e Caribe

O Disney Wish, o mais novo entre os navios da Disney, que conta com bar do Star Wars e restaurantes da Frozen e da Marvel, deve ser o mais procurado pelos brasileiros nesta temporada. Isso porque ele fará viagens regulares desde Port Canaveral, na Flórida, a cerca de uma hora de Orlando, com destino a Nassau e a ilha particular da Disney, Castaway Cay, nas Bahamas. Os cruzeiros terão três ou quatro noites.

Port Canaveral também servirá de ponto de partida para os roteiros do Disney Fantasy, navio que fará cruzeiros de cinco a dez noites. As rotas passarão por diversas ilhas caribenhas, entre elas Aruba, Bonaire e Bermudas.

Já o Disney Magic, mais um entre os navios da Disney, adotou Miami como base. Dali, ele parte para cruzeiros de quatro noites nas Bahamas, de cinco noites pelo oeste do Caribe, e de sete noites pelo leste e oeste caribenhos. Algumas viagens incluem dois dias em Castaway Cay.

Alasca

Divulgação Disney Wonder, um dos navios da Disney, no Alasca

O Disney Wonder fará cruzeiros de cinco, sete e nove noites que sairão de Vancouver, no Canada, com destino ao Alasca. Ali, passará por lugares como Ketchikan e Segway, palco de geleiras e muita vida animal. Alguns itinerários incluem paradas em Icy Strait Point, lar de uma floresta tropical costeira.

Europa

Para sua primeira temporada de verão na Europa, o Disney Dream, um dos navios da Disney mais famosos entre os brasileiros, fará cruzeiros de quatro a 11 noites entre Barcelona e Roma. O transatlântico passará por diversos portos do Mediterrâneo e também fará uma viagem de sete noites para as ilhas gregas, com passagens por Santorini e Mykonos.

Também haverá viagens que partirão de Southampton, na Inglaterra, rumo a destinos como Espanha, França, Ilhas Britânicas, Noruega e Islândia. Destaque para as visitas a La Rochelle, na França, e dois novos portos na Noruega: Skjolden, repleto de atrações naturais, e Sandnes, pequena cidade nos arredores de Stavanger.

