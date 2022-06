Camilla Camargo revela que já foi contra as escolhas da irmã, Wanessa: Amar não significa concordar com tudo

20/06/2022 | 13:11



Sinceridade é tudo! Camilla Camargo abriu a sua famosa de caixinhas de perguntas em sua conta oficial do Instagram e brincou com os internautas de Eu Nunca/Eu Já.

Em uma das perguntas dos seguidores, Camilla foi questionada sobre sua relação com a irmã, Wanessa:

Já foi contra as escolhas da sua irmã?, quis saber uma internauta.

Eu já! Amar não significa concordar com tudo, respondeu ela postando uma foto ao lado da cantora.

Em outra pergunta, uma seguidora quis saber se ela já chorou com saudade do pai, o cantor Zezé Di Camargo:

Muitas vezes, revelou ela postando uma foto da sua infância.

Na sequencia, ela confirmou que também já discutiu com o pai:

Eu já! Quem nunca discutiu com a família uai ... não somos perfeitos, declarou.

Recentemente, Camilla reuniu a família para comemorar o primeiro ano da sua filha caçula, a pequena Júlia.

Vale pontuar que após Wanessa anunciar o fim do seu casamento com Marcus Buaiz, Camilla postou uma foto ao lado da irmã e do ex-cunhado.