Bianca Andrade prova minhocas no programa No Limite - A Eliminação

20/06/2022 | 13:11



No último domingo, dia 19, o programa No Limite - A Eliminação apresentado por Ana Clara recebeu Bianca Andrade como convidada para comentar sobre o reality. A atração contou também com os eliminados da semana - Rodrigo e Tiemi.

Durante o papo, a empresária foi incentivada a comer um dos pratos da famosa prova da comida, ocorrida na última terça-feira, dia 14. A iguaria que Boca Rosa experimentou foram minhocas, ao provar o prato ela disse que o sabor era doce. Logo em seguida Ana Clara respondeu:

Viu, gente? A gente aqui trata os nossos convidados super bem.

As minhocas disponibilizadas para a criadora de conteúdo eram cenográficas.