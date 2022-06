Kylie Jenner compartilha momento raro de intimidade de Travis Scott e os filhos

20/06/2022 | 13:11



Que família linda! Kylie Jenner aproveitou o Dia dos Pais para compartilhar com seus fãs um clique um tanto inusitado de um momento de intimidade da família, no Instagram a dona da Kylie Cosmetics postou uma foto do marido deitado com os dois filhos do casal, Stormi Webster, a mais velha e o caçula deitado em seu peito enquanto ele comia uma tigela de macarrão.

Feliz dia dos pais, papai. Nós te amamos, escreveu ela na legenda.

Mas a fofura não parou por aí, a empresária decidiu compartilhar outra foto do sapato combinando de Travis e o bebê misterioso, eles são a coisa mais fofa, né?

Vale lembrar que o caçula do casal ainda não teve seu nome ou rosto revelado, ele nasceu no início de fevereiro e foi inicialmente chamado de Wolf Jacques Webster, porém no fim de março Kylie decidiu voltar atrás com a decisão.

O nome do nosso filho não é mais Wolf. Nós apenas sentimos que não combinava com ele. Só quis compartilhar isso porque estava vendo Wolf em todos os lugares, compartilhou a Kardashian-Jenner.