Beyoncé anuncia data de lançamento de seu novo single, Break My Soul

20/06/2022 | 13:11



Se prepare, porque ela está de volta! Depois de criar um super mistério, deixar dicas escondidas e aumentar a expectativa ao máximo, Beyoncé finalmente passou instruções concretas para seus fãs sobre o lançamento de seu novo álbum. Através das redes sociais, a cantora revelou que irá lançar o single - Break My Soul - na madrugada da próxima terça-feira, dia 21.

Na bio de seu perfil no Instagram, Bey Bey escreveu que a música ficará disponível a partir da meia noite nos Estados Unidos. No Brasil, isso significa que os fãs poderão ouvir o novo single cerca de 1h da manhã. Já bateu a ansiedade, né?

O nome do novo álbum é Renaissance. Segundo informações da Variety, as músicas terão um toque de dance e country e ainda contarão com a colaboração de Ryan Tedder, que a ajudou a compor o hit Halo, em 2008, um de seus maiores sucessos até hoje.