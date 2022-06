Ao lado de amiga, Bruna Biancardi relembra pedido de namoro de Neymar Jr.

20/06/2022 | 13:10



Como você viu, Bruna Biancardi e Neymar Jr. recentemente comemoraram o seu primeiro Dia dos Namorados juntos. Apaixonados, o casal não se desgruda mais e até trocaram declarações de amor nas redes sociais para celebrar a data. Na madrugada desta segunda-feira, dia 20, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder perguntas sobre sua amizade com Bianca Coimbra, amiga de longa data do jogador de futebol. Durante a interação com os fãs, ela relembrou o início do namoro com o atacante do Paris Saint German.

Um dos seguidores pediu que a dupla de famosas compartilhasse um momento especial que passaram juntas e Bruna surpreendeu ao revelar que que Bianca já sabia tudo sobre o pedido de namoro antes mesmo da surpresa acontecer.

- Não estávamos juntas fisicamente, mas quando eu fui pedida em namoro, a Bianca já sabia de tudo, tinha ajudado ele a escolher a aliança, ajudou com tudo. Ela não estava lá porque estava gravidinha e não podia viajar, mas participou. Liguei para ela por facetime.

Ao ser questionada se Biancardi a apresentou para Neymar, Coimbra revelou que foi justamente o contrário. Por conta da grande amizade entre eles, o atleta decidiu apresentar a loira à sua nova pretendente e as duas acabaram criando uma forte afinidade.

- Foi o Ney que me apresentou ela. Conheci ela por causa do Ney, mas quando eu a conheci, ela não era namorada dele, e só foi ser namorada um tempo depois.

Por fim, a namorada do craque completou:

- Há dois meses atrás.

Que fofos!