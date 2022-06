Kim Kardashian deixa treta de lado e elogia Kanye West: Obrigada por ser o melhor pai para nossos bebês

20/06/2022 | 13:10



As coisas parecem estar ficando melhores entre Kim Kardashian e Kanye West, a socialite conseguiu separar as coisas quando se trata de seus filhos e decidiu celebrar o pai das crianças com uma homenagem nos Stories do seu Instagram.

No último domingo, dia 19, aconteceu o Dia dos Pais nos Estados Unidos e a modelo separou um tempinho para postar um texto para o ex-marido e pai dos quatro filhos, North de nove anos de idade, Saint de seis anos de idade, Chicago de quatro anos de idade e Psalm de três anos de idade, ela escreveu:

Obrigado por ser o melhor para para os nossos bebês e por amá-los do jeito que você faz! Feliz dia dos pais, Ye!

No registro Kanye aparece ao lado dos filhos, brincando com o caçula, e na sequência Kim compartilhou outra foto da família em clima de diversão, sem legenda, o rapper carrega três dos quatro filhos. A publicação pode ser uma tentativa de bandeira branca entre Kim e Kanye que estão oficialmente divorciados desde março deste ano.

Para relembrar, eles começaram a namorar em 2012, e já no ano de 2014 estavam se casando. O relacionamento durou quase sete anos antes de Kim solicitar o divórcio em fevereiro de 2021, e nos últimos meses o ex-casal enfrentou momentos bastante conturbados. Kanye parece não ter aceitado bem o novo relacionado da ex-esposa com o comediante Pete Davidson e chegou a fazer ameaças e provocações ao longo dos meses, além de reclamar publicamente sobre a dificuldade de ter acesso aos filhos, o que fez com que Kim perdesse a paciência com o rapper. Segundo fontes próximas à família Kardashian, o Page Six disse que Ye, nome de palco de Kanye West, concordou em parar com os ataques ao novo casal.

Pelo bem das crianças, Kanye disse a Kim que ele não fará mais nenhuma aparição pública ou declarações provocativas nas redes sociais e que ele irá para algum lugar para tentar melhorar, explicou o insider.