Estação Santo André da CPTM recebe vacinação contra gripe e Covid-19

20/06/2022 | 12:57



Com o objetivo de imunizar o maior número de pessoas contra gripe e Covid-19 antes do inverno, período com maior incidência de síndromes gripais, Santo André está realizando mais uma ação especial de vacinação a partir desta segunda-feira (20). Até o dia 24 de junho, das 9h às 16h, a estação de trem Prefeito Celso Daniel - Santo André da CPTM (Companhia Paulista de Trens) contará com um ponto de imunização para Covid e Influenza.

O ponto vai oferecer a quarta dose da vacina da Covid para aqueles com mais de 50 anos e para profissionais da saúde. As segundas e terceiras doses do imunizante podem ser aplicadas a maiores de 12 anos desde que haja um intervalo mínimo de quatro meses entre as doses. É necessário documento com foto. A vacinação, por ser por livre demanda, não vai requerer a carteira de vacinação.

Já a vacina contra gripe estará disponível para os grupos prioritários: professores, profissionais da saúde, idosos (60 anos ou mais), crianças, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, trabalhadores do transporte público e sistema penitenciário, além das forças de segurança e salvamento. Ambas imunizações acontecem em estrutura instalada próxima às catracas da estação.

Segundo a doutora Luciane Suzano Pereira, biomédica do Departamento de Atenção à Saúde do município, o ponto faz parte de uma estratégia para a imunização contra a Covid e Influenza. “É um ponto estratégico onde mais pessoas circulam, facilita terem o acesso. O objetivo é vacinar para gripe dentro dos grupos prioritários, e a imunização da Covid atingir a cobertura para os maiores de 12 anos que ainda não se vacinaram ou estão em atraso”, explicou Luciane.