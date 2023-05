O que fazer na Avenida Paulista, em São Paulo – 10 atrações

Redação

Decidir o que fazer na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), não é uma tarefa fácil. Conhecida por seus arranha-céus, a via é lar de lojas, shoppings, cinemas, restaurantes, cafés e museus.

O WZ Hotel Jardins, hotel que fica a apenas uma estação de metrô da Paulista, preparou uma lista com as melhores atrações do pedaço. Veja as 10 atrações da Avenida Paulista que não podem ficar de fora do roteiro em São Paulo:

E aí, preparado para conhecer o coração de São Paulo?

O que fazer na Avenida Paulista

Divulgação/Patrícia Chemin Avenida Paulista

Veja em detalhes as principais atrações da Avenida Paulista, em São Paulo.

1 – MASP

O Museu de Arte de São Paulo foi instalado bem no centro da Avenida Paulista, em 1968, com o icônico projeto assinado por Lina Bo Bardi. Hoje, o acervo do MASP conta com mais de 11 mil itens, entre pinturas, esculturas, objetos e fotografias.

A exposição fixa do segundo andar tem um grande diferencial: as obras foram retiradas das paredes e são exibidas em cavaletes transparentes.

2 – Japan House São Paulo

Inaugurada em 2017, a Japan House São Paulo é um projeto criado pelo governo japonês para difundir a genuína cultura japonesa. Desde então, a instituição já promoveu mais de trinta exposições sobre arquitetura, tecnologia, gastronomia, moda, arte e cultura pop do país.

O local também conta com lojas, um café e um restaurante. A fachada já é uma obra de arte, projetada pelo arquiteto Kengo Kuma. A entrada é gratuita.

3 – IMS Paulista

Divulgação/Patrícia Chemin IMS Paulista

Com nove andares, o Instituto Moreira Salles funciona como um centro cultural vertical. O local conta com mais de 1.200 m² para exposições, um cineteatro, uma biblioteca de fotografia, salas de aula, a loja-livraria IMS por Travessa e o café-restaurante Balaio, do chef Rodrigo Oliveira. A entrada é gratuita.

4 – Centro Cultural Fiesp

Na sede da Fiesp, este complexo cultural é formado pelo Teatro do Sesi-SP e diversos espaços onde acontecem shows, oficinas, workshops, palestras e exposições ao longo do ano. Todos os ingressos dos eventos culturais do Sesi-SP são gratuitos. Há ainda uma livraria, uma cafeteria e um jardim assinado por Roberto Burle Marx.

5 – Itaú Cultural

O Itaú Cultural é um espaço com eventos gratuitos de música, teatro, dança, literatura, artes visuais e tecnologia. Há exposições permanentes e também temporárias. Por isso, vale ficar atento à agenda da instituição.

6 – Casa das Rosas

Divulgação/Patrícia Chemin Casa das Rosas

Em meio aos altos e modernos edifícios da Avenida Paulista, a Casa das Rosas se destaca: uma mansão em estilo clássico francês que data de 1935, com 30 cômodos e cercada por jardins floridos, onde se reuniam os barões do café. Como uma exceção à regra, o antigo casarão foi salvo da demolição e restaurado.

Hoje, funciona como espaço cultural, que recebe cursos, palestras, saraus, exposições ligadas à literatura e muito mais. Tem também livraria e um café localizado no jardim. A visita é gratuita.

7 – Parque Trianon

Bem no centro da Paulista, em frente ao MASP, o Parque Trianon é um oásis verde em meio ao concreto. Inaugurado em 1892, complexo é histórico e possui um acervo de obras de arte, como esculturas de Victor Brecheret, e árvores centenárias, remanescentes da Mata Atlântica.

8 – Sesc Avenida Paulista

Divulgação/Patrícia Chemin Sesc Avenida Paulista

Além de espaços para atividades culturais e educativas distribuídos em vários andares, o Sesc Avenida Paulista abriga um mirante na cobertura, que fica no 17º andar. É o melhor lugar para ver do alto o endereço mais famoso da cidade. Essa unidade do Sesc conta ainda com um café e a Comedoria, com opções de salgados, bebidas e pratos rápidos. A entrada é gratuita.

9 – Avenida Paulista aos domingos

Visitar a Avenida Paulista aos domingos é uma experiência bem diferente. Das 8h às 16h (horário sujeito a alterações), toda a via fica aberta exclusivamente para a circulação de pedestres e ciclistas.

Seus quase 3 km de extensão se transformam em um grande e animado parque. Aproveite para visitar a Feira de Antiguidades no vão livre do MASP, que acontece aos domingos.

10 – Compras

Divulgação/Patrícia Chemin Livraria Cultura

Com diversas lojas de grandes marcas, galerias e shoppings, a Paulista é lugar certo para quem quer fazer algumas comprinhas. Ao longo da via, há quatro shoppings: Center 3, Cidade São Paulo, Top Center e Pátio Paulista.

Não deixe de visitar também o Conjunto Nacional, um dos edifícios mais icônicos do pedaço, onde é possível encontrar lojas, restaurantes, sorveterias e a belíssima Livraria Cultura. Para quem gosta de literatura, também vale a pena conhecer a Livraria Martins Fontes, próxima à estação Brigadeiro do metrô.

