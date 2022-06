Sesc São Caetano retoma projeto de corrida pedestre recreativa

Da Redação



Com a finalidade de conhecer e observar pontos e locais da cidade por uma outra ótica, o Sesc São Caetano promove de 20 a 24 de junho, a 5° edição da corrida pedestre recreativa “Pelas Ruas de São Caetano”. Assim como nas edições anteriores, o objetivo é trazer a corrida para além do exercício físico, lançando um olhar diferenciado na cidade durante a prática em seus pontos culturais e históricos. Neste ano, os percursos acontecem pelo bairro Santa Maria, com distância de 7,5 quilômetros e intensidade moderada.

Além da caminhada e da corrida, o projeto conta com uma oficina de customização de camisetas para a elaboração do uniforme, uma oficina de avaliação física com testes relevantes para a preparação da corrida e da caminhada e uma palestra sobre alimentação. Indicada para maiores de 16 anos e praticantes de atividades físicas regulares, as inscrições são abertas ao público geral e realizadas pelo portal SescSP.

Além disso, durante a semana de 20 a 23 de junho, ocorrerão em diversos horários, aulas especiais de 30 minutos com educadores do Sesc, que desenvolverão atividades que visam uma boa e segura prática de corrida e caminhada.

A abertura das atividades, no dia 20 às 19h, será com a oficina de customização de camisetas, onde soltar a criatividade será essencial para a confecção do uniforme da corrida.

Dia 21, também às 19h, a nutricionista, Dra. Carolina Oliboni, fará uma palestra para os atletas sobre o tema, “Preparando a alimentação: Cadê a proteína?” O objetivo é desmistificar a necessidade de uma alimentação com proteínas animais, proporcionando informações e conhecimentos sobre a importância de outras formas de consumo, sua relação com a saúde e a prática de atividade física.

A preparação do corpo é essencial para uma boa corrida, portanto dia 22 às 18h, os participantes passarão por uma avaliação física, em uma oficina com testes de bioimpedância e avaliação postural voltados para a prática de corrida e caminhada.

Depois de muita preparação, dia 23 de junho, os educadores do Sesc colocarão os inscritos em movimento. Com ponto de encontro no Sesc São Caetano, será dada a largada para o reconhecimento do percurso, recados gerais, aquecimento e finalmente, a partir das 7h a caminhada e às 18h30 a corrida. Com percurso de intensidade modera de 7,5km, passarão pelos bairros Santa Paula e Santa Maria.

E finalizando a semana do “Pelas Ruas de São Caetano”, no dia 24, será realizado o pós corrida e caminhada com alongamento e relaxamento, além de conversas sobre a importância do período de recuperação após treinos e provas, com a percepção dos participantes quanto à corrida.

Horários das programações que comporão a semana de atividades

Preparando o corpo: aulas especiais de preparação para a corrida e caminhada com educadores Sesc

De 20 a 23/6, segunda a quinta, das 8h às 8h30 e das 15h às 15h30

Dias 20 e 22/6, segunda e quarta, das 18h às 18h30

Dias 21 e 23/6, terça e quinta, das 11h às 11h30 e das 18h30 às 19h

Preparando o uniforme: customização de camisetas com Quiosco Cultural

Dia 20/6, segunda, das 17h30 às 20h

Preparando a alimentação: cadê a proteína?

Com Dra. Carolina Oliboni

Dia 21/6, terça, das 19h às 20h

Preparando o corpo: avaliação física

Com Simon Eventos

Dia 22/6, quarta, das 17h30 às 20h

Caminhada

Dia 23/6, quinta, das 7h às 9h

Corrida

Dia 23/6, quinta, das 18h30 às 20h30

Recuperando o corpo: aulas especiais de recuperação

Dia 24/6, sexta, das 11h às 11h30 e das 18h às 18h30

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dia 20 a 24 de junho

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Recomendação etária: Não recomendado para menores de 16.

Ingressos: Inscrições gratuitas na Central de Atendimento - Vagas limitadas.

Telefone para informações: (11) 4223-8800