Caminho da retomada

Do Diário do Grande ABC



20/06/2022 | 11:49



Não é de hoje que o Grande ABC discute os caminhos da indústria automotiva e as formas de barrar o processo constante de desindustrialização e de saída de suas empresas. Basta lembrar dos exemplos mais recentes que evidenciam a perda da força econômica da região, que sempre foi conhecida como berço do segmento automobilístico no Brasil. Em abril, a Toyota anunciou a transferência da sua operação industrial de São Bernardo para suas outras unidades no Estado (Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz). A mudança será de forma gradual a partir de dezembro e vai até novembro do ano que vem. Parte da classe política e sindical tentou convencer a empresa a revera decisão, mas a companhia manteve o cronograma de saída da região.

Também é necessário lembrar a crise no setor provocada pela pandemia da Covid-19, que freou o volume de produção e de vendas, e da falta de semicondutores, que fez com que boa parte das montadoras fosse obrigada a dar férias coletivas para parte de sua força de trabalho. Isso sem falar do impacto em toda a cadeia, com o fechamento de muitas autopeças, que não resistiram ao furacão econômico.

Dito isso, algumas alternativas são colocadas na mesa como saída para a retomada e, principalmente requalificação de todo o segmento, incluindo a própria indústria e a geração de empregos. O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf, diz, em entrevista exclusiva publicada nesta edição do Diário, que a saída pode estar na eletromobilidade. Para isso, segundo ele, é necessário que a ampliação de investimentos seja uma prioridade por toda a corrente que defende o desenvolvimento do mercado automotivo no Brasil.

Maluf ainda cita a Eletra, de São Bernardo, responsável pela produção de ônibus elétricos, alguns inclusive que já circulam no Grande ABC, como uma indústria que enxergou o novo caminho. Agora, é importante que esse debate seja ampliado entre todos os atores que podem contribuir em sua viabilização, para que a região possa voltar a ser o principal centro das montadoras no País.