Frank Aguiar reúne 15 mil pessoas na segunda noite de São João

Da Redação



20/06/2022 | 11:30



Neste domingo (19), o Show de Frank Aguiar levou 15 mil pessoas à Praça da Moça, na segunda noite do São João de Diadema 2022, conforme divulgao pela Prefeitura. A apresentação do cantor conhecido como cãozinho dos teclados contou com sucessos como Morango do Nordeste, Prenda e Mulher Madura.

A festa ainda reuniu apresentações dos DJ’s Elcinho, Bruna Buh e Puffe e da participação da Quadrilha Junina Tio Bola no 1º Festival de Quadrilhas, tudo regado a comidas, e bebidas típicas.

De acordo com o Paço, nas duas primeiras noites do São João em Diadema, 25 mil pessoas passaram pelo local. A programação conta com atividades e lazer para toda a família. Além disso, o evento segue as recomendações sanitárias para evitar o contágio da covid-19, como recomendação para uso de máscara e álcool em gel, além de distanciamento para que todos possam aproveitar a festa em segurança.

Programação

O próximo dia de festejo junino será na terça-feira (21), a partir das 17h. O São João de Diadema segue até 3 de julho, com apresentações de terça-feira a domingo. Confira a programação completa em https://saojoao.diadema.sp.gov.br/programacao/