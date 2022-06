Joelma cai durante apresentação e dá gargalhada

20/06/2022 | 11:11



Joelma que está em uma fase de má sorte tremenda acabou dando o maior susto em seus fãs e seguidores durante um show no último domingo, dia 19. Enquanto dançava uma de suas músicas, a cantora acabou escorregando e tomou o maior tombo.

Pois é, Joelma chegou até a ficar de pernas para o ar, mas mesmo no chão continuou cantando e em seguida continuou normalmente com a sua apresentação. Momentos depois, algumas dançarinas da artista também acabaram caindo no mesmo lugar e o que a fez cair na risada.

Super alto astral e brincando com a situação, Joelma comentou:

Hoje é dia internacional da queda.

E apesar do susto, a cantora segue bem e as dançarinas também estão tranquilamente bem.