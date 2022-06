Novas conversas de Marcius Melhem são divulgadas e advogadas de defesa o acusam de tentar desqualificar vítimas

20/06/2022 | 11:10



Na noite do último domingo, dia 19, Roberto Cabrini divulgou novas conversas de Marcius Melhem com as supostas vítimas que o estão acusando de assédio. O conteúdo foi exibido durante o programa Domingo Espetacular.

No material, novamente Melhem tenta mostrar que tinha uma boa relação com as atrizes que o estão acusando. Mensagens do tipo obrigada por tanto carinho ou sou fã demais, foram exibidas.

Além desse conteúdo, Cabrini divulgou uma nota conjunta dos advogados que representam as oito mulheres que denunciaram o comediante. Na nota os profissionais afirmam que Melhem está tentando desqualificar as supostas vítimas.

Confira:

Marcius Melhem foi denunciado por assédio sexual e moral perante a ouvidoria nacional da mulher do Ministério Público por oito mulheres que eram suas subordinadas. Por iniciativa do próprio Ministério Público, as denúncias geraram uma investigação criminal e uma ação civil pública. As denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. O sigilo dos autos protege provas que envolvem, inclusive, a intimidade de terceiros. Atacar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio para silenciá-las e desencorajar novas denúncias. Uma repetição da violência, agora como ataque à reputação de quem fez as denúncias. Nada justifica o assédio.