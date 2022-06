Glória Pires ostenta fios brancos e declara: Me autorizaram a dizer não

20/06/2022 | 11:10



A atriz Glória Pires vai estrear como diretora de cinema em um longa de comédia escrito pelo Guilherme Gonzales. Aos 58 anos de idade ela pretende levantar questões sobre a mulher que é hoje e provar que há vida após os 60 anos de idade. Sexa contará a história de três mulheres em idades diferentes que questionam os padrões de beleza com humor. A intérprete de Lúcia, no novo filme A Suspeita, conta para o Jornal O Globo sobre o novo projeto:

- Quero falar de idade, dessa luta contra o tempo em que muitas mulheres ainda estão, da ideia de que só a juventude e a pele esticada são boas, da pressão pela perfeição. É uma comédia inteligente em que a gente ri de si mesma e, ao mesmo tempo, traz questões que as mulheres estão passando. A vida é séria, mas não quer dizer que temos que andar com uma pedra em cima da cabeça o tempo todo, né?

Levar a vida com mais leveza parece ter se tornado o lema de Glória, ela diz que deixou de pintar seus típicos cabelos pretos durante a pandemia e que sustenta os fios naturais com orgulho:

- Era uma chatice correr para o salão a cada dez dias porque estava nascendo um cabelinho branco.

O marido da atriz, Orlando Morais, parece ter gostado do novo visual da esposa, ele conta que Glória ficou ainda mais linda em sua visão, mas o filho mais novo do casal, Bento, não parece ter gostado muito da novidade e sempre pede à mãe que volte a tingir o cabelo, mas Pires se mantém firme sobre sua decisão:

- Se quero fazer algo, faço. Ao redor, as coisas se acomodam. Acho que precisamos saber o que faz sentido para a gente. Se colocamos no olhar, na fala ou na ação do outro algo que buscamos, não estamos realmente buscando, mas pedindo autorização para seguir naquele caminho. Há mais espaço para falar disso hoje e também já se desmistificou a história de que quem não pinta cabelo é uma pessoa relaxada, que se entregou.

Não podemos negar que a Raquel de Mulheres de Areia ficou ainda mais charmosa com os fios brancos, né? E a atriz também está se sentindo ainda mais bonita e livre:

- Parece que o cabelo branco me autorizou, sabe? A dizer não, a fazer o que acho que preciso e me faz bem. A ser, a falar e a vestir coisas que queria, mas me sentia meio fora de lugar. Eles são uma realidade.

Gloria também conta que já recorreu a procedimentos estéticos e que cuida muito de sua aparência, mas têm medo de novidades milagrosas então espera a vontade de testar coisas novas passar, a atriz também diz que tenta entender se as mudanças em seu corpo realmente a incomodam, mas que ela não quer perder sua referência. Rainha sensata, né?