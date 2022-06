Campo do Esporte Clube Rio Avante passa por obras de revitalização

Da Redação



20/06/2022



Moradores do Parque Miami e arredores estão muito perto de receber um moderno espaço de lazer. Isso porque o campo do Esporte Clube Rio Avante, na Rua Pintassilva, ao lado do trecho Sul do Rodoanel Mário Covas, passa por processo de revitalização e receberá gramado sintético, iluminação de LED e outras melhorias, que beneficiarão não só o time de futebol, como a população no geral.

A perspectiva de investimento é de R$ 1,9 milhão. Além do campo e da iluminação, estão previstas instalações de aparelhos de ginástica e parquinho, bem como paisagismo e mobiliários. Por ora, 30% da obra já foi executada.

“Esta é uma região que tem bastante gente e poucas áreas de lazer. Por isso, estamos construindo playground, academia e aqui será colocado mais um gramado sintético, iluminação de LED e toda a infraestrutura para a população. Mais uma obra que sai do papel em Santo André, a Cidade Sul-Americana do Esporte 2022. Mais um campo que vamos entregar neste segundo semestre”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Neste ano, a Prefeitura projeta entregar o campo do EC Rio Avante e mais quatro, totalmente revitalizados – entre eles o do Grêmio Esportivo Jardim Utinga, vistoriado na semana passada. Outros cinco serão entregues no ano que vem, totalizando dez inaugurações até o fim de 2023.

Oito campos já passaram pelo processo de modernização: Aclimação (Jardim Guarará), Colorado (Vila Lutécia), Jardim Irene, Jardim Stella, Vasquinho/Portuguesinha (Vila América), Jardim Santo Alberto, Cesa Parque Erasmo Assunção e Vila João Ramalho. No total, o município já investiu R$ 15 milhões nas obras de revitalização de praças esportivas.

EC Rio Avante

Um dos representantes da região do Parque Miami e do Jardim Riviera, o time foi fundado em 10 de outubro de 1978. Na temporada 2006, foi campeão invicto da divisão especial do campeonato de futebol amador de Santo André, organizado pela Liga Santoandreense de Futebol.

Na edição 2022, o R.A. – como é conhecido – foi eliminado nas oitavas de final. No entanto, seus fãs foram devidamente reconhecidos e a ‘12 Avante’, torcida organizada da agremiação, recebeu o Prêmio Destaque de “melhor torcida” da competição, título que dividiu com torcedores da Fúria Vermelha, do Guaraciaba, e da Barroca, do Alvinegro.