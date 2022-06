Reviravoltas em casamentos: mininovelas fazem sucesso no Kwai

Da Redação

Do 33Giga



20/06/2022 | 10:55



O casamento de uma das cantoras mais badaladas do mundo pop foi um dos grandes destaques nos últimos dias. Teve invasão da cerimônia, presença indesejada de familiares e convidados famosos, que vão desde atrizes à estilista de uma grife renomada: um verdadeiro enredo de uma novela.

Por conta da popularidade de ambos os assuntos entre os brasileiros (casamento e novela), o 33Giga e o app de vídeos curtos Kwai selecionaram alguns filminhos sobre o assunto.

A seguir, confira as maiores reviravoltas em histórias de casamentos das mininovelas do TeleKwai. O programa de criação de dramaturgia, feito exclusivamente para a plataforma, exibe em formato vertical com episódios de até dois minutos.

Ela descobriu a traição no altar (canal: Markelly em Ação) – Ao reservar o hotel para a lua-de-mel, Markelly descobre que seu noivo tem uma amante e desmascara o rapaz no dia da cerimônia de casamento. A história já tem mais de 5,4 milhões de visualizações.

Que Romântico – Laila Moura – Quando Laila chega em casa ela é surpreendida com um caminho romântico feito com pétalas de rosas. O que ela pensava que seria uma linda surpresa do marido na verdade era um pedido de divórcio e já reúne mais de 536 mil visualizações.

Talaricou a Noiva – Pra Cima, Tati – No meio da cerimônia, uma mulher impede que o casamento seja realizado ao sequestrar o noivo. O que ninguém suspeitava era que, na verdade, toda cena era uma armação para libertar o homem que ia se casar. O vídeo já tem mais de 348 mil visualizações.

O Que será que Aconteceu? – TramaFlix – Quando Jonas descobre que tem uma doença terminal ele e Thamara decidem se casar, como uma última vontade do rapaz e em homenagem ao amor do casal, mas isso não vai ser tão fácil assim já que o padre, que também é irmão do noivo, é contra o casamento. O enredo já conta com 48 mil visualizações.