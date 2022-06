Ex-marido de Simaria usou quase dois milhões de reais de conta conjunta para investir em criptomoeda

20/06/2022 | 09:11



Polêmicas e revelações envolvendo Simaria e o seu ex-marido, Vicente Escrig! Segundo informações do colunista Leo Dias, que teve acesso aos documentos do processo do ex-casal, o espanhol teria usado um valor altíssimo da conta conjunta com a cantora para fazer um investimento.

De acordo com o colunista, Vicente retirou quase dois milhões de reais para investir em criptomoeda. Além disso, consta no processo, que o espanhol fez tudo isso após ser expulso de casa e ficar sem bens. Ele chegou a pedir na Justiça que Simaria pagasse o aluguel de sua casa. Eita!

Simaria e Vicente ficaram juntos por quatorze anos e, após a separação, a cantora chegou a pedir que uma corretora fosse trocar as fechacdura de um apartamento do casal em Valência, na Espanha. O cunhado de Simaria tentou impedir.

Em relato anexado no processo, a responsável pelo trabalho afirmou:

Fui contratada pela Sra. Simaria Mendes Rocha, para o fim específico de providenciar a troca das fechaduras de imóvel de sua propriedade, localizado em Valência, Espanha. No dia 09/09/2021 compareci ao endereço do imóvel às 19h, juntamente com um chaveiro, para a realização do serviço, que demorou aproximadamente uma hora e meia para conseguir abrir a porta de entrada da casa.

No último domingo, dia 19, foi ao ar a última entrevista de Simaria antes dela se afastar dos palcos por orientações médicas.