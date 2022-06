Atriz de Zefa em Pantanal testa positivo para a Covid-19 e permanece em isolamento no Mato Grosso do Sul

20/06/2022 | 09:10



Como você acompanhou, as gravações de Pantanal estavam na reta final e alguns atores da trama acabaram testando positivo para a Covid-19, e tudo acabou tendo que ser adiantado por conta dos protocolos de segurança.

Paula Barbosa que é conhecida pela personagem Zefa, foi uma das atrizes que testou positivo para o vírus após quase todo mundo se recuperar e por conta disso, ela seguiu em isolamento social no Mato Grosso do Sul adiando o retorno para sua casa. No Instagram, a artista desabafou dizendo:

- As gravações se encerraram. A maioria já retornou para as suas casas. E alguns sorteados, assim como eu, testaram positivo no final da jornada. Por isso, seguindo protocolo, temos que ficar aqui, isolados. No primeiro momento, pensei: Não é possível. Não ganho uma rifa, não sou sorteada para nada e agora que estou morrendo de saudade de casa, da família, do meu filhote, sou uma das sorteadas. Esse pensamento foi o meu primeiro, e hoje aqui só penso que estou tendo o privilégio de estar aqui, em contato com esse lugar. Foi aqui que aprendi a me conectar comigo como eu nunca havia conseguido antes. Estar só com você mesma, no silêncio, na solidão. Acho que no fundo as pessoas, assim como eu, têm medo desse contato, das descobertas que virão. E esta está sendo a minha lição e uma bênção. Com certeza eu sairei uma Paula completamente transformada daqui, por cada experiência que vivi. Estou superbem, graças a Deus. Querendo ir para casa, mas também com um aperto no coração de deixar esse lugar.

Lembrando que Paula Barbosa está dividindo tudo nas redes sociais, inclusive umas fotos de biquíni feita dentro do quarto.