Reserva de parque na Disney, Lightning Lane e Genie – Guia completo

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



19/04/2023 | 14:58



Reserva de parque na Disney, Lightning Lane, Genie, Genie+, My Disney Experience… Ir hoje à Disney World, em Orlando, exige dominar todos esses termos e conceitos, seja para entrar nos parques, seja para ter acesso às filas mais rápidas das atrações.

Ocorre que, durante a pandemia, o complexo do Mickey na Flórida passou por várias mudanças, o que tem confundido muita gente. Portanto, é preciso se preparar, e bem, antes de ir à Disney World.

Afinal, não são poucos os brasileiros que estão chegando desavisados por lá e dando com a cara na porta, sem poder realizar o sonho de entrar nos quatro parques temáticos do complexo, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom – ou, ainda, nos dois aquáticos, Typhoon Lagoon e Blizzard Beach.

Se você pretende montar um roteiro na Disney World, porém, não se preocupe. Neste artigo, você verá tudo que precisa, passo a passo, para planejar sua viagem, com um guia completo, incluíndo:

Onde comprar ingressos da Disney

Quando comprar os ingressos da Disney World

Site e aplicativo My Disney Experience

Como vincular meus ingressos no My Disney Experience

Ingresso físico da Disney (cartão)

MagicBand e MagicBand+

Como fazer reserva de parque na Disney

Reserva de parques Disney com o ingresso Park Hopper

O que é o Disney Genie

O que é o Disney Genie+

Quanto custa o Disney Genie+

Como funciona o Disney Genie+

Quais atrações fazem parte do pacote Disney Genie+

Vale a pena comprar o Disney Genie+?

Entenda a Lightning Lane

Lighting Lane individual – quanto custa

Como comprar Lighting Lane individual

Vale a pena comprar a Lighting Lane individual?

Planeje sua viagem à Disney World

Reserva de hotéis na Disney World

Seguro viagem EUA

Chip viagem EUA

Passagem aérea para Orlando

Aluguel de carro em Orlando

Aqui, você pode perguntar: é sério mesmo que eu tenho que saber tudo isso antes de ir à Disney World? A resposta é sim, mas fique tranquilo. É só seguir o passo a passo a partir daqui, sem pressa, que tudo dará certo. Fique atento a cada detalhe.

Onde comprar o ingresso da Disney

Estátuas de Tico e Teco no Magic Kingdom

Você pode comprar ingressos da Disney World no site oficial ou via agências de turismo. No segundo caso, você tem a vantagem de fazer pagamentos parcelados e contar com toda a assistência necessária, inclusive para fazer as futuras reservas de parques (logo você entenderá o quanto isso é importante).

Um ingresso de um dia em um dos parques temáticos da Disney World sai a partir de US$ 109 mais taxas. O valor varia de acordo com o parque, a época do ano e a procura, podendo aumentar de maneira significativa.

Quem compra pacotes para mais parques do grupo a serem visitados em mais dias ganha pequenos descontos no preço individual. Assim, o pacote de quatro dias na Disney. por exemplo, sai a partir de US$ 426 mais taxas, ou seja, mais ou menos US$ 106 por dia (parque) mais taxas.

Vale saber ainda que os ingressos regulares da Disney World dão acesso a apenas um parque por dia (qualquer um dos quatro que você escolha e faça a reserva prévia). Se você quiser ir a dois centros de lazer no mesmo dia, também dá, mas aí é preciso adquirir um tíquete especial, chamado Park Hopper, cujos preços giram em torno de US$ 185 (mais taxas) por dia.

Quando comprar os ingressos da Disney World

Esta é uma questão muito importante. O ideal, hoje em dia, é que você compre os ingressos da Disney com alguns meses de antecedência. Isso porque os tíquetes são limitados e a procura é grande, sobretudo na alta temporada (entre junho e agosto, período de férias escolares e verão americano).

Além disso, você precisa ter o ingresso na mão para fazer uma reserva de parque, assunto ao qual eu detalharei em seguida. Mas já adianto que está praticamente impossível adquirir tíquetes na porta e fazer reservas em cima da hora, uma vez que as vagas acabam rapidamente.

Portanto, seja prudente e adiante-se. Aquela história de deixar tudo para última hora não funciona mais na Disney World.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

—

Aplicativo My Disney Experience

Como acessar o My Disney Experience

Assim que você comprar os ingressos, baixe o aplicativo My Disney Experience no celular. Ele está disponível para iPhone e Android. Também dá para acessar o serviço via site, caso prefira. Mas é bom ter o app baixado, de qualquer forma, para usá-lo no smartphone quando você já estiver dentro dos parques da Disney, em Orlando (todos eles têm wi-fi gratuito).

O My Disney Experience é uma plataforma digital grátis com a qual você organiza seu roteiro na Disney. Por meio da ferramenta, dá para checar os horários dos parques. fazer reservas de hotel e acessar o Disney Genie, que será seu assistente virtual durante a visita (já volto a falar sobre ele).

Para usar o My Disney Experience, você precisa criar uma conta. Siga os passos:

Baixe o aplicativo My Disney Experience no celular. Ele está disponível para iPhone e Android. Caso prefira, acesse o serviço via site (basta clicar no menu My Disney Experience, no alto, à direita da tela). Vá a “Conectar ou criar conta”, entre em “Criar conta” e faça um cadastro informando os dados pessoais solicitados, como nome, e-mail, aniversário, país e endereço. Insira uma senha à sua escolha e confirme-a. Depois, cadastre o endereço de cobrança e concorde com os termos da Disney antes de apertar “Criar conta” Com o cadastro feito, basta voltar ao menu “My Disney Experience” (no site) e acessar seu perfil. Nele, dá até para escolher um personagens da Disney como seu avatar. Depois de finalizar seu registro, caso vá viajar com mais pessoas, você pode adicionar convidados no sistema. Para isso, basta ir à lista “Minha Família e Amigos”. dentro do menu “My Disney Experience” ou de sua conta, e preencher os dados solicitados. Dá até para se conectar a outras pessoas que já têm o My Disney Experience, por meio de convites. Ao final, indique se deseja gerenciar as atividades dos convidados cadastrados ou não. Caso positivo, todas as reservas de horários e vínculos na hora de visitar os parques da Disney poderão ser conectados, o que é fundamental para quem pretende fazer tudo junto durante a viagem.

Como vincular meus ingressos no My Disney Experience

Tela para vincular ingressos no My Disney Experience

Esta etapa é fundamental. Quando compra os ingressos da Disney, seja no site oficial, seja em um agência de turismo de confiança, você recebe um voucher eletrônico com o número do tíquete. A partir daí, é preciso vinculá-los ao My Disney Experience.

O processo exige que você cadastre os ingressos de cada uma das pessoas da família ou amigos que viajam contigo. Para isso, siga os passos:

Clique no ícone com os três tracinhos, no aplicativo, ou então no menu “My Disney Experience”, seguido da opção “Meus Planos”, no site. Encontre a opção de link ou vá em “Ingressos para os parques” e clique em “Vincular ingressos“. Agora, você deve informar o número do voucher que você recebeu por e-mail. Depois de cadastrar todos os ingressos, relacione-os aos convidados do seu grupo de viagem, que você já incluiu previamente na sua conta. Por fim, cheque os dados e finalize. Os ingressos ficarão salvos em seu aplicativo ou no site do My Disney Experience e poderão ser consultados a qualquer momento. Uma vez em Orlando, você pode apresentar, na entrada dos parques da Disney World, o ingresso digital vinculado no aplicativo My Disney Experience, diretamente no seu celular, para ter o acesso liberado (não se esqueça de, antes disso, fazer reserva no parque, como verá abaixo).

Ingresso físico da Disney

Quem quiser pode, em Orlando, pegar um cartão de ingresso físico da Disney (geralmente eles são fofos e trazem imagens de personagens) a partir do seu voucher eletrônico. Muita gente quer o cartão para guardar de lembrança, já que você pode levá-lo para casa.

Para pegá-lo, basta ir aos postos de Guest Relations, nas entradas dos parques (geralmente cheios, já que eles prestam diversos serviços), ou nas janelas Will Call das bilheterias (quase sempre mais rápidas, já que servem apenas para isso).

Outra dica é fazer a troca logo no primeiro dia do roteiro em Orlando ao passar no Guest Relations da Disney Springs, o complexo de compras e gastronomia da Disney, cujo acesso é gratuito e tem menos filas para esse tipo de serviço.

MagicBand e MagicBand+

MagicBand+ interagindo com show de fogos no Magic Kingdom

Há ainda a opção de comprar uma MagicBand, pulseira digital que está à venda em todo o complexo da Disney World, inclusive nos hotéis.

Nela, você pode vincular seus ingressos para entrar no parque ao passá-la por um sensor. Também dá para conectar na MagicBand os serviços fura-fila Disney Genie+ e Lighting Lane individual, cujos detalhes você conhecerá abaixo.

A pulseira serve ainda como chave dos quartos dos hotéis da Disney, carteira virtual (você vincula seu cartão de crédito e faz pagamentos em todas as lojas e restaurantes do complexo) e coletora do serviço de fotos Disney PhotoPass (com imagens feitas por profissionais da Disney enquanto você visita os parques).

A MagicBand custa em torno de US$ 15. Os preços variam de acordo com cores e estampas escolhidas.

Há ainda a MagicBand+, que custa a partir de US$ 35, reúne todas as funções da MagicBand regular e, de quebra, conta com recursos especiais. Entre eles estão interações com estátuas de personagens e alguns elementos presentes em shows e atrações.

—

Como fazer reserva de parque na Disney

É aqui que você começa a reserva de parque na Disney

Desde julho de 2020, não basta ter ingressos comprados e vinculados ao My Disney Experience para entrar na Disney World. Além disso, você precisa, obrigatoriamente, reservar as datas dos parques que pretende visitar.

O quanto antes fizer isso, melhor, já que as vagas são limitadas e você pode ficar sem acesso ao parque no dia desejado.

Veja como fazer reserva de parque na Disney (lembrando que o processo é obrigatório no momento e, sem ele, você será barrado na porta caso não haja mais vagas).

Acesse o site oficial da Disney World e faça o login com seu nome de usuário e senha (é o mesmo do My Disney Experience). Vá ao menu “My Disney Experience”, no canto direito da tela, e escolha a opção “Sistema Disney Park Pass“. Como você já comprou e vinculou seus ingressos anteriormente, acesse “Efetue reservas para os Parques” Indique as pessoas do grupo cujos ingressos estão previamente conectados ao seu. Para isso, basta clicar na caixinha ao lado de cada nome listado. Em seguida, aperte “Continuar”. No calendário, selecione o dia da visita. Abaixo dele, aponte qual parque da Disney World pretende visitar na data escolhida. Na próxima tela, revise as informações e confirme o pedido de reserva. Você receberá um aviso de confirmação. Quem tiver ingressos para vários dias e parques diferentes deverá fazer uma reserva por vez. Pra isso, é só descer a tela de confirmação e seguir os passos indicados. Ao final do processo, você poderá consultar todas as reservas realizadas ao acessar o menu “My Disney Experience” do site da Disney World e ir a “Meus planos”. Os dados também estarão disponíveis no aplicativo My Disney Experience.

Reserva de parques Disney com o ingresso Park Hopper

Se você tiver o ingresso Park Hopper, que permite ir a mais de um parque no mesmo dia, faça a reserva do primeiro centro de lazer normalmente, seguindo os procedimentos acima. Aí, a partir das 14h, e só depois deste horário, você poderá ir a qualquer outro parque da Disney World sem precisar efetuar um novo agendamento.

É importante, no entanto, que você, efetivamente, vá ao parque reservado no dia em que fará a visita múltipla. Isso porque é preciso validar o bilhete nele antes de acessar qualquer outro centro de lazer no mesmo dia (depois das 14h).

—

O que é o Disney Genie

Disney Genie no aplicativo My Disney Experience

Com os ingressos comprados e os parques devidamente reservados você passar a ter acesso, no aplicativo My Disney Experience, à função Disney Genie, criada para otimizar sua experiência no complexo.

Em tese, ela ajuda a planejar seu roteiro na Disney ao indicar, instantaneamente, as atrações que estão com filas regulares menores. Além disso, permite reservar restaurantes, entre outros serviços. E o melhor de tudo é que a plataforma faz isso de forma personalizada, a partir dos seus interesses.

Para acessar o Disney Genie e registrar suas preferências, acesse o campo “Disney Genie Service”, na tela inicial do aplicativo My Disney Experience. O serviço é gratuito e, após os cadastros (você terá que selecionar seus ingressos previamente vinculados ou, então, fazer os links), ele fica disponível no menu dos três tracinhos, no campo “My Disney Genie Day”.

Antes de ir ao parque, você pode indicar as atrações que deseja visitar e até marcar interesses em experiências específicas, como encontro de personagens ou paradas. O mesmo se dá com os restaurantes disponíveis nos parques temáticos reservados.

—

O que é o Disney Genie+

O Disney Genie+ é o serviço pago de fura-filas da Disney

É aqui que o bicho começa a pegar, pois a Disney resolveu usar nomes parecidos para serviços diferentes, o que está confundindo algumas pessoas. Mas fique calmo, não é difícil entender qual é a diferença entre Disney Genie e Disney Genie+.

Se o Disney Genie é uma ferramenta gratuita criada para ajudá-lo a seguir um roteiro personalizado nos parques, o Disney Genie+ é um serviço pago, por meio do qual você consegue agendar o acesso a filas mais rápidas em diversas atrações (elas agora são chamadas de Lightning Lane, como eu explicarei logo mais) nos quatro parques da Disney World – caso elas tenham janelas de horários disponíveis.

Para contratar o serviço Disney Genie+, basta acessar o aplicativo My Disney Experience no seu celular e, na tela de abertura, entrar no campo “Disney Genie+ Service”. A partir daí, siga os passos indicados na tela para contratar o serviço nos parques desejados e reservados. É tudo bem prático e intuitivo.

Quanto custa o Disney Genie+?

O Disney Genie+ tem preços variáveis, como o dos ingressos dos parques, que giram em torno de US$ 15 e US$ 22 (mais taxas), por pessoa e por dia, e dá acesso ao agendamento prévio de filas rápidas, as tais Lightning Lanes, de diversas atrações dos quatro parques temáticos da Disney World (mas não todas elas, como você verá abaixo).

É importante ficar claro que contratar o Disney Genie+ não garante que você acessará os fura-filas dos brinquedos que quiser e a hora que bem entender. O sistema tem algumas regras, como você verá abaixo, e prioritariamente dá o direito de agendar janelas de horários, caso elas estejam disponíveis, nas quais você poderá acessar algumas atrações pelas filas rápidas.

Vale saber também que, se você estiver num grupo com mais pessoas, todos que estiverem cadastrados no seu My Disney Experience poderão ser vinculados ao Disney Genie+, para que façam os agendamentos ao mesmo tempo. Lembre-se apenas de que o preço é por dia e por pessoa. Assim, é preciso multiplicá-lo por todos os integrantes do grupo para saber quanto irá gastar.

Como funciona o Disney Genie+?

Ponto de checagem em Lightning Lane

Na prática, o Disney Genie+ funciona assim:

A partir das 7h do dia em que visitará o parque previamente reservado, quem comprar o pacote Disney Genie+ poderá solicitar o acesso à Lightning Lane (fila rápida) de uma atração específica entre as que estão disponíveis. Ao completar o passo a passo indicado na tela, uma janela de horário será determinada para que você usufrua do benefício. Depois que passar o ingresso (digital ou físico) ou a MagicBand nos pontos de checagem da Lightning Lane da atração reservada (são dois, um na entrada do brinquedo e outro já perto de curtir a experiência propriamente dita), é possível fazer uma nova reserva de fura-fila entre as opções disponíveis dentro do pacote Disney Geine+. Ou, ainda, depois de duas horas do agendamento inicial, o que acontecer primeiro (assim, você não fica refém do sistema caso faça um agendamento, no começo do dia, para uma janela de horário muito tarde). E assim vai, até o fim do dia, sempre reservando janelas de horários disponíveis de Lighting lanes por meio do aplicativo My Disney Experience. Aqui, vale lembrar que todos os parques da Disney têm wi-fi gratuito.

Um detalhe importante é que, para quem tem o ingresso Park Hopper, que permite trocar de parque no mesmo dia, os serviços Disney Genie e Disney Genie+ estão completamente preparados.

Basta fazer normalmente os agendamentos de janelas de horários no parque reservado e, ao mudar de centro de lazer, depois das 14h, tentar reservar as filas rápidas das atrações do local para onde se dirigiu. O sistema entenderá, automaticamente, que você mudou de parque.

Quais atrações fazem parte do pacote Disney Genie+

Mickey’s PhilharMagic. no Magic Kingdom, está no Disney Genie+

Quem contratar o Disney Genie+ tem direito a agendar Lightning Lanes (filas rápidas) de praticamente todas as atrações dos quatro parques temáticos da Disney World, desde que elas estejam com janelas disponíveis e você se planeje bem para usar o serviço.

Vale saber, no entanto, que as duas atrações mais novas ou mais concorridas de cada parque não estão incluídas no Disney Geine+. Isso porque o acesso rápido a essas atrações é vendido de forma individual, como você verá logo abaixo no tópico “Lighting Lane individual – quanto custa”.

Veja agora as atrações de cada parque da Disney que estão incluídas ou não no serviço Disney Geine+:

MAGIC KINGDOM

Não incluídas no Disney Genie+

TRON Lightcycle / Run

Seven Dwarfs Mine Train

Incluídas no Genie+

Big Thunder Mountain Railroad

Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin

Dumbo the Flying Elephant

Haunted Mansion

“it’s a small world”

Jungle Cruise

Mad Tea Party

Mickey’s PhilharMagic

Monsters Inc. Laugh Floor

Peter Pan’s Flight

Pirates of the Caribbean

Space Mountain

The Barnstormer

The Magic Carpets of Aladdin

The Many Adventures of Winnie the Pooh

Tomorrowland Speedway

Under the Sea ~ Journey of The Little Mermaid

EPCOT

Não incluídas no Disney Genie+

Frozen Ever After

Remy’s Ratatouille Adventure

Incluídas no Genie+

Disney and Pixar Short Film Festival

Journey into Imagination with Figment

Living with the Land

Mission: SPACE

Soarin’ Around the World

Spaceship Earth

Test Track

The Seas with Nemo & Friends

Turtle Talk with Crush

HOLLYWOOD STUDIOS

Não incluídas no Disney Genie+

Mickey & Minnie’s Runaway Railway

Star Wars: Rise of the Resistance

Incluídas no Genie+

Alien Swirling Saucers

Beauty and the Beast Live on Stage

Disney Junior Play & Dance!

For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration

Indiana Jones Epic Stunt Spectacular

Millennium Falcon: Smugglers Run

Muppet*Vision 3D

Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith

Slinky Dog Dash

Star Tours – The Adventures Continue

The Twilight Zone Tower of Terror

Toy Story Mania!

ANIMAL KINGDOM

Não incluídas no Disney Genie+

Avatar Flight of Passage

Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain

Incluídas no Genie+

Celebration of the Festival of the Lion King

DINOSAUR

Feathered Friends in Flight!

It’s Tough to Be a Bug!

Kali River Rapids

Kilimanjaro Safaris

Na?vi River Journey

The Animation Experience at Conservation Station

Filas virtuais

Vale dizer ainda que TRON Lightcycle / Run, no Magic Kingdom, e Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, a montanha-russa dos Guardiões da Galáxia localizada no Epcot, não fazem parte do Disney Genie+ por enquanto e têm acesso liberado apenas via fila virtual.

A reserva também deve ser feita a partir das 7h (do dia em que vai ao Epcot) no aplicativo My Disney Experience, ao entrar no menu dos três tracinhos e em “Virtual Queues” (você não precisa estar dentro do parque). Há uma nova janela de reservas pelo aplicativo a partir das 13h, para quem já está no respectivo centro de lazer, e uma última às 18h, mas neste caso apenas para os hóspedes de hotéis da Disney.

Quem quiser também pode comprar a Lighting Lane individual (entenda isso abaixo) dessas atrações.

—

Vale a pena comprar o Disney Genie+?

Esta é uma pergunta que depende do seu orçamento e, também, da sua disposição. Na alta temporada em Orlando (sobretudo entre junho e agosto), principalmente, é muito bom pegar fura-filas para poder ir a mais atrações, mas para isso você precisa estar afim de colocar a mão no bolso e, principalmente, se planejar bem.

Na prática, eu diria que o Disney Genie+ é útli, sobretudo, para quem não se importa em acordar às 7h da manhã, mesmo nas férias, para fazer a primeira reserva.

Isso porque, se você deixar para chegar no parque depois do almoço, por exemplo, e apenas aí começar a usar o serviço, o custo-benefício será pior.

Em resumo, se der para pagar (de repente vale a pena até abrir mão de alguma outra coisa mais supérflua durante a viagem), pague, mas chegue cedo ao parque e se prepare para ficar de olho no celular o tempo todo, o que nem sempre é legal para algumas pessoas. De qualquer forma, quanto mais ágil você for com os agendamentos, mais brincará sem pegar filas.

Agora, se ficar muito pesado para seu orçamento, relaxe. Não é isso que estragará sua viagem. A grande vantagem de todas as mudanças que a Disney fez é justamente o fato de que, em geral, as filas estão menores, mesmo para quem usa apenas o Disney Genie e dispensa o Disney Genie+.

—

Entenda a Lighting Lane

Acesso à Lighting Lane é checado em dois pontos da fila

A essa altura do campeonato, talvez você ainda esteja se perguntando: o que é a Lightning Lane da Disney?

Pois bem, para quem nunca foi à Disney World, vale saber que a grande maioria das atrações dos quatro parques temáticos do complexo tem duas filas: uma regular, cujo tempo de espera você pode checar no Disney Genie gratuitamente e a qualquer momento, e outra expressa, com menos gente, que antigamente era chamada de FastPass e, agora, passou a ser denominada como Lightning Lane (fila relâmpago).

Quando você tiver um agendamento de janela de horário confirmado no DisneyGenie+, por exemplo, basta acessar a atração por meio da Lightning Lane. Para isso, você terá que apresentar o ingresso físico ou digital (no aplicativo ou na MagicBand) duas vezes: uma na entrada na fila e outra já perto de participar da experiência.

Totens com um Mickey que se ilumina, como os que ficam na entrada dos parques, representam os postos de checagem.

É por meio das Lightning Lanes também que você acessa as atrações com venda de fura-fila avulsa (aquelas as que não estão incluídas no DisneyGenie+). Esse serviço é chamado de Lightning Lane individual e tem um custo à parte.

—

Lighting Lane individual – quanto custa

Nas atrações não incluídas no DisneyGenie+, resta ao visitante encarar a fila normal (ou virtual, quando existir) ou, ainda, comprar, por meio do aplicativo My Disney Experience, uma Lightning Lane individual, cujos preços giram em torno de US$ 10 a US$ 20, dependendo da atração e da época do ano.

Funciona assim: uma Lightning Lane individual pode ser adquirida apenas a partir das 7h da manhã do dia da visita ao parque reservado, para quem é hóspede de um dos hotéis da Disney World, ou a partir do horário em que o parque abre, para os demais visitantes (se abrir 8h, a compra pode ser feita 8h, se for 9h, às 9h, e assim por diante.

Tudo isso pode ser feito por meio do aplicativo My Disney Experience, sem precisar estar no parque.

Aqui, por sinal, você percebe uma das grandes vantagens de ficar em um hotel da Disney, além do fato de que os hóspedes ganham horas extras para ir aos parques (todo dia, um deles abre mais cedo ou fecha mais tarde exclusivamente para quem está em um dos hotéis do complexo). Vale lembrar ainda que, antigamente, os hóspedes Disney ganhavam MagicBands, mas agora é preciso comprá-las, como qualquer visitante.

Importante: cada pessoa pode comprar apenas duas Lightning Lanes individuais por dia. E isso vale mesmo que você tenha o ingresso Park Hopper, que permite ir a mais de um parque no mesmo dia.

Como comprar Lighting Lane individual

Entre em “Tip Board” para comprar Lighting Lane Individual

Independentemente de ficar em um hotel da Disney ou não, você não precisa estar no parque para comprar uma Lightning Lane individual. Afinal, tudo pode ser feito por meio do aplicativo My Disney Experience. Confira o passo a passo:

Logado no aplicativo My Disney Experience, acesse o ícone com os três tracinhos, situado no canto inferior da tela. Em seguida, entre em “Tip Board” (a primeira opção).

(a primeira opção). Ali, você verá a lista de atrações de cada parque (clique em “Change park” para selecionar o que você reservou) e o tempo de espera de cada uma delas.

para selecionar o que você reservou) e o tempo de espera de cada uma delas. As que não estão inclusas no Disney Genie+ aparecem com a opção “Individual Lighting Lane” , caso estejam disponíveis no momento da consulta. Na tela, você observa ainda o início da janela do horário em que poderá acessar a atração via fura-fila.

, caso estejam disponíveis no momento da consulta. Na tela, você observa ainda o início da janela do horário em que poderá acessar a atração via fura-fila. Ao clicar no botão, você passará pelo processo de compra. Primeiro, uma tela explicará o que é Lightning Lane. Em seguida, você poderá escolher o intervalo de tempo em que deseja usar o recurso .

. Na parte inferior, você tem a opção de comprar a Lightning Lane para outras pessoas do seu grupo que estejam previamente cadastradas no seu sistema My Disney Experience.

que estejam previamente cadastradas no seu sistema My Disney Experience. Confira um resumo dos dados da compra e das informações de pagamento. Caso já tenha um cartão de crédito registrado no My Disney Experience, ele aparecerá aqui. Do contrário, você pode incluir o meio de pagamento desejado.

Por fim, é preciso concordar com os termos e condições da compra e apertar o botão “Purchase”. Você receberá um código com a confirmação da compra e, ao acessar o “Tip Board” no aplicativo My Disney Experience, passará a ver a Lightning Lane individual reservada, com a janela do horário para usá-la.

Vale a pena comprar a Lighting Lane individual?

Obter vantagens exclusivamente por meio de poderio financeiro é algo discutível, mas o fato é que, se você tem condições, vale a pena, sim, comprar uma ou até duas Lighting Lanes individuais por dia na hora de visitar os parques da Disney World.

Afinal, o sistema funciona para valer e essa pode ser a chance de, nos dias mais lotados, curtir as experiências desejadas sem desperdiçar horas em filas (o que, se você parar para pensar, pode sair mais caro do que a encomenda) ou mesmo correr o risco de não vivenciá-las.

—

