Fotos: antes do lançamento, o novo BMW M2 faz testes em Salzburgring

20/06/2022 | 07:55



Faltando alguns meses para a estreia mundial do novo BMW M2, a fase final de testes no desenvolvimento do modelo está em pleno andamento. O modelo mantém a sua afinidade com a pista, sem perder a praticidade de ser guiado pelas ruas de todo mundo – e está passando por um avaliação intensiva no circuito de Salzburgring, na Áustria.

Os testes concentram-se na dinâmica de condução e no chassis. Nestes quesitos, o novo BMW M2 impressionou. O novo carro de produção possui um nível de desempenho semelhante ao BMW M2 CS, versão especial da atual geração do M2.

Debaixo do capô, o novo M2 terá os mesmos motores já testados e comprovados no M3 e no M4, assim como os sistemas de freios. A estreia mundial do novo BMW M2 será em outubro, seguida do início das vendas, que começam em abril de 2023.

Veja as imagens do modelo em ação.