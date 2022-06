Itaú Cultural destina 66 obras à Pinacoteca de Ribeirão Pires

O acervo de arte contemporânea e pós-moderna do Grande ABC ganhou importantes títulos neste mês. A Pinacoteca Municipal Guilherme de Carvalho Dias, de Ribeirão Pires, está entre as 20 instituições do País contempladas por doações do Itaú Cultural. Em todo o Brasil, 3.905 museus estavam habilitados para receber as obras. A estância turística ribeirão-pirense foi uma das poucas selecionadas e passa a abrigar 66 novas obras assinadas por artistas da vanguarda paulista, nacional e do mundo.

“As obras doadas reforçam a institucionalidade dos museus municipais, que estão recebendo grande valorização. A Pinacoteca de Ribeirão Pires passa a ter agora mais de 400 obras e se consolida como um dos maiores museus de arte da região. Nossa tarefa é fazer gestão para que haja desdobramentos para o turismo cultural, atraindo visitantes de várias regiões”, explicou o historiador e diretor de patrimônio histórico da Prefeitura de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte.

Para a seleção, iniciada pelo Instituto Itaú Cultural em novembro de 2021, são considerados critérios rigorosos, a exemplo do tipo de acervo da pinacoteca, estar em dia com o Cadastro Nacional de Museus e com a Rede Nacional de Identificação de Museus.

“Ribeirão Pires atende aos critérios. Apresentamos toda a documentação necessária, temos política de aquisição e descarte de itens, sede própria, além de legislação que protege o acervo do município”, explicou Duarte.

Obras com diferentes técnicas passam a compor o acervo da Pinacoteca de Ribeirão Pires: do estilo rudimentar da xilogravura, utilizado em quadro assinado por Herton Roitman, à serigrafia que apresenta contraste de cores e formas geométricas sob a ótica de Silvio Oppenheim. Há, ainda, gravuras em metal sobre papel, pinturas em óleo e desenhos.

Essa não é a primeira vez que a Pinacoteca da cidade recebe doações do Itaú Cultural. Em 2019, o município foi contemplado com 27 obras de artistas renomados no cenário internacional, entre os quais Alfredo Volpi e Roberto Burle Marx.

EM VÁRIOS PONTOS

Por enquanto, as obras recém-chegadas estão sendo patrimoniadas pela Prefeitura, para que passem oficialmente a integrar o acervo de obras da cidade. De acordo com a administração municipal, assim que o processo for concluído, os quadros serão expostos em diferentes pontos da estância, entre os quais o Centro de Exposição e História Ricardo Nardelli, a Câmara Municipal e a Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires).

“Pinacotecas são classificadas como museu de belas artes. Embora ela tenha uma função cultural importante e extremamente relevante no campo das artes, é também uma instituição de memória, pois faz a salvaguarda de toda a produção artística da cidade e da região. Com as doações de 2022, ela passará a guardar mais obras de relevância nacional”, conclui o diretor de patrimônio da Secretaria de Turismo de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte.