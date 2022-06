Santo André investe em inclusão digital com uso de tablets na escola

Da Redação



20/06/2022 | 00:01



O uso de tablets durante as aulas da rede municipal reforça o investimento da Secretaria de Educação de Santo André em tecnologia. A inclusão digital garante a alunos e professores o acesso aos conteúdos pedagógicos de forma rápida e eficiente. Na Emeief Cidade Takasaki, no Jardim Alzira Franco, por exemplo, os dispositivos móveis serviram como apoio nos estudos preparatórios para a prova da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia).

Durante as aulas, a escola incentiva o uso de aplicativos disponíveis nos aparelhos, como o Stellarium e Solar System Scope, que auxiliam os alunos no processo de exploração e construção de ideias com base no Sistema Solar.

Para a aluna Emmanuely Silva, 9 anos, a interação com o tablet permitiu experiências positivas. “Estou aprendendo ainda mais sobre os planetas, curiosidades, e o que tem dentro de cada um deles”, destaca.

As aulas com os tablets duram cerca de uma hora, mas a unidade de ensino estimula que os alunos utilizem os aplicativos e estudem os temas também em casa.

O aplicativo Stellarium apresenta o céu em três dimensões como se estivesse sendo visto a olho nu, com binóculos ou telescópio. Já o Solar System Scope traz uma maneira divertida de explorar, descobrir e brincar com o Sistema Solar e o espaço sideral.

Para a professora Alessandra Aparecida das Neves Santana, o manuseio dos tablets abre a janela para o conhecimento. “O tablet nos ajuda a enxergar o que não conseguimos ver com os olhos. As aulas vão além dos muros da escola de forma significativa e prazerosa. A troca de conhecimento entre os alunos também é muito bacana”, disse.

DIGITALIZAÇÃO

Um dos eixos do programa Qualieducação, que trata do investimento em tecnologia, a Prefeitura de Santo André já entregou 22.035 tablets para alunos do 2° ao 5° anos do ensino fundamental, da EJA(Educação de Jovens e Adultos) e a professores da rede municipal. Os aparelhos contam com a plataforma Teams for Education, fruto da parceria sem custo para o município entre a Secretaria de Educação e a Microsoft. Além disso, alunos e professores da rede receberam chips para acesso gratuito à internet para viabilizar conteúdos e ferramentas pedagógicas.