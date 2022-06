Duas pessoas morrem em acidente com embarcação em Capitólio (MG)

19/06/2022 | 18:56



Duas pessoas morreram em um acidente com uma embarcação no início da noite de sábado, 18, no Lago de Furnas, no município de Capitólio, em Minas Gerais. Em janeiro, a queda de uma rocha de 900 toneladas sobre lanchas matou outras dez pessoas que visitavam os cânions da região.

Segundo informações a respeito do acidente de sábado, divulgadas em nota pela Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (AMEG), uma lancha com 14 passageiros apresentou problemas mecânicos e solicitou apoio de outra embarcação nas proximidades para resgatar os passageiros.

Uma chalana com outros 10 passageiros tentou socorrer a lancha à deriva e, no momento do transbordo dos passageiros, a chalana não suportou o peso e virou, informa a nota. Ao menos dois passageiros, uma mulher da cidade de Paraguaçu (MG) e um homem de Guarulhos (SP) não conseguiram sair debaixo da embarcação e se afogaram. Outras pessoas sofreram escoriações leves.

Homens da Marinha do Brasil tentaram reanimar as duas vítimas até a chegada do SAMU, que confirmou os óbitos. Segundo a nota, o prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, lamentou o acidente. "Temos trabalhado constantemente para aumentar a segurança na região. Todas as embarcações são obrigadas a fornecer coletes salva-vidas em número suficiente para todos os passageiros e tripulação", afirmou o prefeito.