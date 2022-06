'The Voice Kids': Último dia de Batalhas é marcado por decisões difíceis

19/06/2022 | 17:41



Foi ao ar neste domingo, 19, o último dia de Batalhas no The Voice Kids. Os técnicos Michel Teló, Maiara e Maraisa e Carlinhos Brown precisaram afunilar ainda mais seus times para a disputa do Tira-Teima - que começa no próximo domingo, 26.

As crianças homenagearam artistas como Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Marília Mendonça e Luiz Gonzaga. Além da fofura que o programa entrega todos os domingos, o último dia de Batalhas também teve muita emoção - tanto para os participantes, quanto para os técnicos.

Maiara e Maraisa caíram no choro após assistir a apresentação do trio Laís Paixão, Maria Laura e Vitória Heck que apresentou a música Presepada, parceria da dupla sertaneja com Marília Mendonça.

Músicas como deja vu, Ghost, Xote das Meninas e outras canções estiveram presentes no The Voice Kids deste domingo.

Bia Klappoth, Gabi Sorroce e Nanda Santiago

Bia, Gabi e Nanda estavam no time de Carlinhos Brown e foram as primeiras a se apresentarem no The Voice Kids deste domingo, 19. As três garotas cantaram o sucesso deja vu, de Olivia Rodrigo.

"Foi gravado? Isso foi playback? Foi muito bom! Eu achei que fosse gravado", elogiou Márcio Garcia. Por fim, após elogiar as meninas, Brown acabou ficando com Nanda Santiago.

Gabriela Muniz, Julia Almeida e Sávio & Gustavo

Representando o time Teló, Gabriela Muniz, Julia Almeida e a dupla Sávio & Gustavo cantaram Canarinho Prisioneiro. Eles foram elogiados por todos os técnicos, que parabenizaram a apresentação. Mas, Michel Teló precisava decidir quem continuaria na competição.

"A minha escolha de quem vai continuar hoje no meu time é Sávio & Gustavo", anunciou.

Igor Valença, Leonardo Freire e Yves Maria

Ao som de Ghost, de Justin Bieber, Igor Valença, Leonardo Freire e Yves Maria representaram o time Maiara e Maraísa. A dupla sertaneja elogiou a apresentação, mas precisou escolher apenas um para continuar. Então, as irmãs definiram que Leonardo Freire seguiria na disputa do programa.

Francine Maria, Isabela Moreno e Karin Barros

Carlinhos Brown apostou em um trio de sertanejas para cantar Luiz Gonzaga. Francine, Isabela e Karin deram voz à música Xote das Meninas. A apresentação deixou o técnico emocionado, que ficou até com dificuldade de tomar sua decisão.

"Ela promoveu um desafio pessoal aqui hoje. Mas é muito difícil enfrentar grandes cantores, não trazer seu instrumento e fazer muito bem. Eu fico com a Francine Maria", anunciou.

Bernardo Yuri, Diego Marques e Rafa Lemos

Mais sertanejo no palco do The Voice Kids. Representando o time Teló, Bernardo, Diego e Rafa cantaram Alô, sucesso na voz de Chitãozinho & Xororó. Michel Teló relembrou a trajetória dos três garotos no programa e decidiu continuar com Rafa Lemos em seu time.

Arthur Marçal, BÊ e Duda Sena

Arthur, BÊ e Duda comemoraram os 40 anos de Legião Urbana no palco do The Voice Kids e cantaram o sucesso Quase Sem Querer. A disputa ficou acirrada para saber qual dos três seguiria no time Brown.

Após a apresentação, Carlinhos decidiu seguir com Arthur Marçal e aproveitou para elogiar a técnica do garoto na performance deste domingo, 19.

Laís Paixão, Maria Laura e Vitória Heck

O último trio a subir no palco do The Voice Kids deste domingo, 19, foi Laís, Maria e Laura, representando o time Maiara e Maraisa. As três garotas homenagearam as técnicas, que choraram durante a apresentação.

O trio escolheu cantar Presepada, sucesso da dupla com Marília Mendonça. "Foi a última música que fiz. Eu fiz com a Marília e nunca fiz mais nenhuma desde então", desabafou Maraisa. A dupla escolheu continuar com Maria Laura na disputa do programa.

Nova etapa do 'The Voice Kids'

A partir do próximo domingo, 26, começa uma nova fase no The Voice Kids e os técnicos levarão seus times para a fase "Tira-Teima". Nesse momento, quatro participantes de cada time se apresentam e em seguida os técnicos devem escolher apenas dois para seguir no programa. O The Voice Kids vai ao ar todo domingo na TV Globo, logo após o Temperatura Máxima.